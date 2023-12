Vidente erra previsão do Bahia na Série A; veja o que se concretizou | A TARDE

O paraibano Michael Bruno, também conhecido como 'Vidente de Copas', não acertou a previsão que fez para o fim de ano do Bahia. Ele apostou que o Esquadrão seria o último rebaixado, mas não contava com a goleada por 4 a 1 contra o Atlético-MG.

De acordo com o suposto guru, a disputa final seria entre Bahia e Vasco. No entanto, ao fim, o Esquadrão terminaria entre os últimos. A disputa com o Cruz-Maltino até aconteceu, mas ambos se salvaram e quem desceu foi o Santos.

Veja: 'Vidente das Copas' faz previsão para fim de ano do Bahia; confira



"O Vasco não cai. Seu destaque será a permanência na Série A. O lance entre Bahia e Vasco é sério, mas os últimos rebaixados serão Bahia e Goiás", disse o Vidente das Copas na ocasião.

Em contrapartida, o paraibano acertou que o Palmeiras seria o grande campeão brasileiro. Ele até tentou arriscar a ordem do G-4, mas errou todas as demais posições.

"A rodada desta quarta dará as cartas. E o campeão será o Palmeiras, o vice será o Flamengo, o terceiro será o Botafogo, e o Atlético-MG fechará o G-4", afirmou.

Com os resultados, o segundo lugar ficou para o Grêmio, com Atlético-MG em terceiro e Flamengo em quarto. Líder por 31 rodadas, o Botafogo nem apareceu no G-4 e fechou o campeonato com a 5ª posição.

Michael Bruno se notabilizou após acertar os resultados das seleções campeãs nas Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2018. Apesar disso, ele errou o palpite na edição de 2022, quando disse acreditar que o campeão serie o Brasil.