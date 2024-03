Vídeo: Enzo Fittipaldi faz dupla ultrapassagem e vence corrida na F2 | A TARDE

Mesmo sem um piloto brasileiro no grid da F1, foi possível ouvir o hino nacional brasileiro em Jeddah, na Arábia Saudita. Enzo Fittipaldi venceu a corrida principal da F2 na manhã deste sábado, 9, e foi ao lugar mais alto do pódio celebrar a sua segunda vitória na categoria.

O brasileiro de 22 anos largou da quarta posição, administrou bem os pneus e conseguiu uma ultrapassagem dupla na reta final da corrida para pular da terceira para a primeira colocação, levando os torcedores à loucura.

Após a corrida, Enzo segurou as lágrimas ao dedicar o triunfo ao tio-avô Wilson Fittipaldi, que faleceu em 23 de fevereiro, aos 80 anos. Ele agora é o segundo colocado na classificação do campeonato de pilotos com 32 pontos. Zane Maloney, de Barbados, é o líder com 47.

Outro brasileiro na categoria, Gabriel Bortoleto teve problemas na suspensão traseira logo no início da prova e foi obrigado a abandonar. Na primeira corrida, ele foi o quinto colocado e agora aparece em oitavo na classificação geral com 15 pontos.

Veja o momento da dupla ultrapassagem:





Manobra espetacular de Enzo Fittipaldi para assumir a primeira posição Reprodução | F1 TV