Vídeo: Esposa de Thiago Silva desabafa sobre futuro do zagueiro | A TARDE

Isabelle Silva, esposa do zagueiro Thiago Silva, que recentemente se despediu do Chelsea, se pronunciou na noite desta sexta-feira, 3, sobre o futuro do jogador. De acordo com ela, não existe um acerto entre o marido e o Fluminense, como foi noticiado pelo ge.

“Estou sendo bombardeada em todas as redes sociais. Gente, pelo amor de Deus, parem de especulações. Vocês não sabem de nada. Essa ansiedade pode atrapalhar coisas que poderiam dar certo. Me ajudem a ajudar vocês, por favor. Não tem nada fechado, não tem nada certo. Quando eu tiver certo eu vou falar. Que agonia”, disparou.

Thiago Silva foi revelado pelo Fluminense em 2006 e disputou três temporadas pelo clube, onde esteve em campo em 147 jogos, marcou 14 gols e conquistou a Copa do Brasil de 2007. Na Europa, o zagueiro de 39 anos teve carreira vitoriosa por Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea.

Confira o vídeo:





Reprodução | Redes Sociais

