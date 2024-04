Vídeo: jogador do Al-Ittihad leva chibatadas após derrota para o Al-Hilal | A TARDE

O Al-Hilal se consagrou como campeão da Supercopa Saudita, nesta quinta-feira, 11, após vencer o Al-Ittihad por 4 a 1, no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi. Apesar da grande partida, um fato ocorrido no pós-jogo chamou a atenção dos internautas.

Em vídeo viralizado nas redes sociais, Hamdallah, atacante do Al-Ittihad, apareceu levando chicotadas de um homem que estava presente nas arquibancadas do estádio. De acordo com as publicações, o rapaz que desfere as chibatadas é torcedor do Al-Hilal.

No vídeo é possível notar Hamdallah se aproximando da arquibancada após, aparentemente, ouvir provocações do homem. Ao se aproximar, ele joga água em direção ao rapaz. Em seguida, o torcedor reage com a agressão.

Hamdallah precisou ser contido por outras pessoas presentes no campo. De acordo com informações de veículos sauditas, o torcedor foi detido e entregue às autoridades de segurança de Abu Dhabi.

Vale destacar que Hamdallah foi o autor do único gol do Al-Ittihad na partida.

Assista o vídeo:





Reprodução | Redes Sociais