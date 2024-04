Após "mini férias" nos EUA, Neymar assiste jogo do Al-Hilal em Abu Dhabi | A TARDE

Fora dos gramados há quase seis meses, por conta de uma lesão no joelho, Neymar foi até os Emirados Árabes para prestigiar seu clube. O Al-Hilal entrou em campo pela final da Supercopa Saudita, diante do Al-Ittihad de Benzema e Romarinho.

Em vídeo compartilhado pelo Al-Hilal nas redes sociais, é possível ver o craque brasileiro reencontrando os companheiros de clube, dirigentes e o técnico português Jorge Jesus, em Abu Dhabi. Em seu perfil no Instagram, Neymar ressaltou que queria estar em campo. "E a vontade de estar lá?", escreveu.

Semana nos EUA

No fim do mês de março, Neymar viveu uma semana agitada nos Estados Unidos, onde marcou presença em diversos eventos. O camisa 10 participou da mega festa de aniversário da cantora Anitta, assistiu à partida entre Miami Heat e Golden State Warriors, pela NBA, esteve presente na partida de tênis do Masters 1000 entre Carlos Alcaraz e Gaël Monfils, e ainda realizou o arremesso inicial da partida entre Miami Marlins e Pittsburgh Pirates, pela Major League Baseball (MLB).

Neymar segue sua recuperação da grave lesão no joelho e tem previsão de retorno aos gramados somente a partir da pré-temporada de 2024/25. Ele ainda não voltou a fazer treinos com bola. Maior vencedor da Supercopa, o Al-Hilal tenta o seu 34º título. Na próxima terça-feira, 16, líder da liga saudita encara o Al Ain, dos Emirados Árabes, pelo jogo de ida da semifinal da Champions League asiática.