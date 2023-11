Vídeo: Kajuru diz que jogadores do ABC são "piores que prostitutas" | A TARDE

O ex-apresentador esportivo e atual senador por Goiás, Jorge Kajuru (PSB), mostrou indignação com a derrota do Vila Nova, no último sábado, 25, pelo placar de 3 a 2, contra o ABC, que culminou na perda do acesso à Série A por parte do time goiano.

De acordo com o político, cada jogador do Alvinegro potiguar teria recebido um incentivo de R$ 200 mil para vencer a partida. Vale ressaltar que o ABC já estava rebaixado desde 33ª rodada e não brigava mais por nada na competição.

"Tenho 45 anos de carreira no futebol. A maioria da classe é de bandido, é de canalha [...] Vocês são canalhas, bandidos. Vocês não tiveram dignidade de vestir a camisa do ABC durante o campeonato, rebaixaram o time, e, na última rodada, no último jogo, jogaram como se fosse uma Copa do Mundo porque vocês receberam R$ 200 mil cada um de prêmio para derrotar o Vila Nova e derrotaram. É por isso que tenho nojo do futebol", bradou Kajuru.

O político goiano ainda classificou os atletas do ABC como "piores que prostitutas" e disse torcer para que o Elefante de Natal caia para a 'Série Z'.

"Para mim, os jogadores do ABC de Natal são piores do que prostitutas. Muito piores. As prostitutas são mais éticas do que eles. Eles até agora não jogaram nada, deixaram o ABC rebaixado, desmoralizado no Campeonato Brasileiro. O ABC vai agora para a terceira divisão, de repente vai para a Série D. Tomara que vá para a Série Z. Tô cagando para o ABC de Natal", bradou Kajuru.

Assista:





