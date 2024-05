VÍDEO: Lutador iraniano dá chute em ring girl antes do combate | A TARDE

O combate entre o iraniano Ali Heibati e o armênio Arkady Osipyan ficou marcado por uma atitude lamentável, na última sexta-feira, 19, pelo evento HFC MMA, disputado em Moscou, na Rússia.

Antes do início do combate, Heibati deu um chute nas nádegas de uma ring girl, identificada apenas como Maria. O lutador iraninano acabou superado pelo adversário por nocaute técnico no primeiro round.

Nas redes sociais, a organização lamentou o ocorrido, afirmando que a agressão contra mulheres e o comportamento de Heibati são "o mais baixo que um homem pode ir".

Heibati recebeu uma multa no valor de seu salário, que será convertida para a ring girl. Além disso, ele foi banido do evento.

Após a repercussão negativa, o atleta iraniano gravou um vídeo se desculpando pelo ocorrido. Nas imagens, ele aparece ao lado da ring girl.

"Pessoal, está é a Maria, eu não agi de uma maneira gentil com ela. O motivo é que antes das lutas de MMA houve várias brigas dentro do cage, então eu estava lá esperando e só queria ir logo para a luta, já estava tenso. Eu tive um comportamento ruim com a Maria e queria me desculpar publicamente com ela. Eu sou um homem casado, então respeito as mulheres. Ela estava apenas fazendo seu trabalho. Depois da luta eu não admiti minha culpa porque tinha sido atingido na cabeça. Quero dizer: Maria, me desculpe, se você me perdoar, serei muito grato, já que eu respeito as mulheres e não quero que você tenha nenhum rancor comigo", disse Heibati.

Mesmo com as desculpas, Maria concedeu entrevistas ao site russo "Sports 24", criticando o comportamento do iraniano e afirmou que as desculpas só foram pedidas no vídeo. Além disso, a ring girl disse que não perdoou o lutador.

"Ele pediu desculpas diante das câmeras, mas eu não aceitei. (Se desculpou) Somente em vídeo e nada mais. Depois que ele me deu o golpe, todos exigiram um pedido público de desculpas de Ali no cage, mas ele não quis", completou.

Assista:

🥊Ali o muçulmano resolveu pontapear a "Ring Girl" por não concordar com a roupa da mesma.

Os Russos tiveram que reeducar o iraniano. pic.twitter.com/aAHU6WFQcs — Racismo Contra Europeus (@racismocontrapt) April 22, 2024