Vídeo: Mike Tyson “briga” na rua a três meses de luta com youtuber | A TARDE

O ex-pugilista profissional Mike Tyson, de 57 anos de idade, divulgou vídeo em que aparece "brigando" nas ruas de Brownsville, área residencial do Brooklyn, em Nova Iorque. O adversário é seu amigo, Shannon Briggs, que também foi boxeador profissional, entre 1992 e 2016.

Reprodução I Redes Sociais

A “briga”, que aconteceu no último sábado, 20, na verdade, foi uma brincadeira para promover a luta de boxe entre Mike Tyson e o youtuber Jake Paul, que acontecerá no dia 20 de julho, no AT&T Stadium, no Texas, com transmissão ao vivo na Netflix.

Na “brincadeira”, Mike Tyson e Shannon Briggs estão sem camisa e são acompanhados por uma roda de pessoas, interessadas na luta de boxe. Os dois sorriem na brincadeira.