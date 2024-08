Vídeo: Organizadas de Porto e Colo-Colo celebram juntas o acesso

Torcida Avante Porto (à esq.) e Torcida Organizada Mancha Azul - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Adversários na decisão da Série B do Baianão, Porto e Colo-Colo já estão garantidos na elite do futebol baiano em 2025. Na tarde deste domingo, 4, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, as equipes entraram em campo para o jogo de ida da final, que terminou com vitória do time de Ilhéus por 1 a 0 com gol de Cássio.

A cena que mais chamou a atenção, no entanto, aconteceu fora das quatro linhas. As torcidas organizadas Avante Porto e Mancha Azul, do Colo-Colo, comemoraram, juntas, o acesso dos clubes para a primeira divisão aos gritos de “Uh, é Série A”.

Essa demonstração de respeito entre as torcidas adversárias é um exemplo positivo de como o futebol pode ser uma ferramenta para promover a paz, mesmo em um contexto competitivo. Esse tipo de comportamento pode ajudar a reduzir a violência nos estádios e promover um ambiente mais seguro para todos os torcedores.



Porto e Colo-Colo voltam a se enfrentar no sábado, 10, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, no jogo de volta da decisão da Série B. O duelo está marcado para as 18h e terá cobertura do Portal A TARDE.

