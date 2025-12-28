Menu
NBA

Vídeo: partida de basquete vira "ringue de boxe” após desentendimento

Jose Alvarado e Mark Williams se envolveram em confusão no terceiro quarto

28/12/2025 - 8:59 h | Atualizada em 28/12/2025 - 9:13
Briga em Pelicans x Suns termina com expulsões na NBA
Briga em Pelicans x Suns termina com expulsões na NBA

A vitória do Phoenix Suns por 123 a 114 sobre o New Orleans Pelicans, neste sábado, 27, no Smoothie King Center, em New Orleans, acabou ficando marcada por uma confusão generalizada em quadra durante o terceiro quarto da partida válida pela NBA.

A dois minutos do fim do período, o clima esquentou após um desentendimento entre Jose Alvarado, armador dos Pelicans, e Mark Williams, pivô dos Suns. Irritado com a marcação do adversário, Alvarado perdeu a cabeça e partiu para a briga, dando início a uma troca de tapas e socos que paralisou o jogo por alguns instantes.

Assista:

Apesar da diferença física — Alvarado mede 1,83m, enquanto Williams tem 2,16m —, os dois se enfrentaram até serem rapidamente contidos por companheiros das duas equipes. A arbitragem decidiu pela expulsão de ambos.

Mesmo após o encerramento da confusão, a tensão permaneceu. Inconformado, o armador dos Pelicans ainda correu em direção ao vestiário na tentativa de reencontrar Williams. Apesar do momento de nervosismo, não houve registro de novos confrontos entre os atletas.

basquete briga Confusão NBA New Orleans Pelicans Phoenix Suns

x