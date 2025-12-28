Vídeo: partida de basquete vira "ringue de boxe” após desentendimento

Briga em Pelicans x Suns termina com expulsões na NBA - Foto: TYLER KAUFMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A vitória do Phoenix Suns por 123 a 114 sobre o New Orleans Pelicans, neste sábado, 27, no Smoothie King Center, em New Orleans, acabou ficando marcada por uma confusão generalizada em quadra durante o terceiro quarto da partida válida pela NBA.

A dois minutos do fim do período, o clima esquentou após um desentendimento entre Jose Alvarado, armador dos Pelicans, e Mark Williams, pivô dos Suns. Irritado com a marcação do adversário, Alvarado perdeu a cabeça e partiu para a briga, dando início a uma troca de tapas e socos que paralisou o jogo por alguns instantes.

Assista:

Apesar da diferença física — Alvarado mede 1,83m, enquanto Williams tem 2,16m —, os dois se enfrentaram até serem rapidamente contidos por companheiros das duas equipes. A arbitragem decidiu pela expulsão de ambos.

Mesmo após o encerramento da confusão, a tensão permaneceu. Inconformado, o armador dos Pelicans ainda correu em direção ao vestiário na tentativa de reencontrar Williams. Apesar do momento de nervosismo, não houve registro de novos confrontos entre os atletas.