Vídeo: torcida organizada espanca argentino em Copacabana

Os torcedores de uma organizada do Fluminense espancaram um argentino após uma confusão na tarde desta terça-feira, 8, na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Polícia Militar informou que três pessoas foram presas por causa da briga.

Nas imagens, é possível notar que o argentino chega a cair no chão e não consegue se proteger de socos e chutes proferidos pelos torcedores de um dos principais clubes do Brasil. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do torcedor agredido.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, PMs do 19° BPM (Copacabana) foram acionados para conter um tumulto entre torcedores na Avenida Atlântica. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana).



O Fluminense enfrenta o Argentinos Juniors nesta terça-feira, 8, pela Taça Libertadores, 19h, em jogo de volta das oitavas de final. A primeira partida foi 1 a 1.

Reprodução / Redes Sociais