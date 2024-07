VÍDEO: Zagueiro do Timão rasga o verbo contra imprensa: "Pau no c*"

Pivô da polêmica, o zagueiro Cacá fez o gol da vitória do Timão contra o Criciúma - Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Após a vitória do Corinthians por 2 a 1 de virada no confronto direto contra o Criciúma, o zagueiro Cacá, autor do gol que deu os três pontos para o Timão, causou polêmica ao xingar a imprensa na zona mista da Neo Química Arena.

"Hoje é poucas (ideias), nem vou render muito, não. P** no c** da mídia e vai, Corinthians", declarou o defensor aos jornalistas.

A situação não foi bem digerida no clube. Ao tomar conhecimento, o técnico Ramón Díaz buscou apaziguar o caso e disse que conversaria com o defensor sobre a importância da imprensa.



"Essas são decisões pessoais. Para a próxima vez, vamos tentar falar com ele porque creio que a imprensa é importante, a comunicação que temos. Temos que respeitá-los e tentaremos que mais adiante ele fale com todos", disse o treinador o argentino.

Com a repercussão negativa, Cacá utilizou as redes sociais para pedir desculpas sobre as declarações que deu. Ele alegou estar de cabeça quente e reconheceu o que se excedeu.

"Pessoal, gostaria de me desculpar pela minha atitude na zona mista. Estava de cabeça quente por alguns comentários que vi sobre o time mesmo com a vitória e tive um comportamento ruim. Quero valorizar a vitória do grupo e dizer ao torcedor que seguimos juntos. Respeito muito o papel e trabalho dos jornalistas. Página virada e seguimos em busca do melhor para o Corinthians", publicou.