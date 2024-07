Corinthians se prepara para enfrentar o Bahia com novo treinador

Ramón Díaz realiza primeira atividade no Corinthians - Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Bahia e Corinthians se enfrentam no próximo domingo, 21, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em fase complicada na competição, a equipe paulista terá a estreia do técnico Ramón Díaz.

Antes do embate contra o Tricolor, o alvinegro entra em campo nesta terça-feira, 16, contra o Criciúma, na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Brasileiro.

Leia mais:

>> Em Salvador, Bahia não perde para o Corinthians há quase uma década

>> Rogério Ceni pode contar com reforço importante neste domingo

>> Há um mês sem jogar, Cuesta deve substituir Gabriel Xavier, suspenso

>> Há um mês sem jogar, Cuesta deve substituir Gabriel Xavier, suspenso

O argentino foi apresentado a imprensa nesta segunda-feira, 15, e falou das suas expectativas a frente do comando técnico do Timão, que é o 17º colocado na Série A, com 12 pontos ganhos e vindo de duas derrotas seguidas.



"A nível mundial, sabe o que é o Corinthians como clube, como instituição, a estrutura que tem. É uma equipe grande e sempre brigando por coisas importantes. Isso que fez a gente vir a este clube. Nós também vimos uma oportunidade de vir no Mundial de Clubes, gostamos da oferta, sabemos que é um grande clube, que sempre briga por coisas importantes. Isso é o que queremos. Gostamos do desafio, gostamos das equipes grandes e vamos dar o máximo da nossa capacidade para sair rapidamente desta situação", disse Díaz em coletiva de apresentação.

Após a derrota para o Cuiabá, o técnico Rogério Ceni comentou sobre a questão do cansaço do elenco tricolor devido a sequência de jogos. Com isso, o grupo ganhou três dias de descanso.

Com o revés na última rodada, o time azul, vermelho e branco fecha o G-4 do Brasileirão, com 30 pontos somados em 17 jogos.