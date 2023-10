Virada Esportiva Salvador recebe Circuito Baiano de Skate Street 2023 | A TARDE

Salvador recebe neste fim de semana o Skate Street Festival PDV 2023. A competição acontecerá no Parque dos Ventos, na Boca do Rio, dentro da Virada Esportiva de Salvador, realizada pela Prefeitura Municipal do Salvador, através da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (SEMPRE).

Neste evento, que tem entrada gratuita e é homologado pela Federação de Skateboard do Estado da Bahia (FESEB), são esperados cerca de 80 atletas de toda a Bahia. Além de dar sequência à competição que ocorreu no mês de agosto em Feira de Santana, outros 20 eventos das mais diversas modalidades estarão acontecendo ao mesmo tempo.



A competição terá ao todo sete categorias. São elas o feminino mirim, iniciante e amador; e masculino mirim, iniciante, amador e master. Das cinco manobras que serão realizadas, somente as três melhores serão contabilizadas.



Interessados em participar do evento devem se inscrever até sexta-feira, 20, pela internet, mediante taxa de R$ 30,00. Receberão premiação em peças de skate e troféus os três primeiros de cada categoria, sendo que os demais (até o 8ª colocado) serão premiados com medalhas.



Programação



Sábado – 21/10:

9h - Treinos livres;

11h30 - Briefing técnico;

12h-18h - Free Sound Session ao som do Dj Kbça e Jam Session da diretoria.

Domingo – 22/10:

08h - Treinos Livres;

08h30 - Briefing técnico;

09h - Categoria Feminino Mirim;

09h30 - Categoria Masculino Mirim;

10h20 - Categoria Feminino Iniciante;

10h50 - Categoria Masculino Iniciante;

11h30 - Categoria Masculino Amador (Eliminatórias);

13h30 - Categoria Feminino Amador;

14h20 - Categoria Masculino Master;

15h30 - Categoria Masculino Amador (Finais);

17h - Premiação e encerramento.