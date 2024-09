Vitor Roque deixa o Barcelona e é anunciado por novo clube

Vitor Roque em treino no seu novo clube - Foto: Reprodução | Real Bétis

Enquanto Endrick marcava o seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid, outra joia brasileira definia seu futuro na Espanha. Vitor Roque foi anunciado pelo Real Bétis na manhã desta segunda-feira, 26. Aos 19 anos, o jogador foi emprestado pelo Barcelona até o fim da temporada europeia, em maio de 2025.

Com poucas oportunidades, Roque chegou a recusar propostas de Portugal e da Arábia Saudita para seguir no Campeonato Espanhol. O técnico do Barcelona, Hans Flick se pronunciou sobre a saída do jogador.

“Não é que eu não contei com ele, não diria assim. Há circunstâncias do jogador que devem ser levadas em consideração. Só posso dizer o que conversei com ele: uma situação difícil, ele veio do Brasil e agora tem oportunidade de jogar e melhorar (…) Já vi coisas que ele faz muito bem, é uma boa pessoa e estou cruzando os dedos para que ele melhore”, declarou o treinador.

No Barcelona desde o começo de 2024, quando foi comprado junto ao Athletico-PR por um alto investimento, Vitor Roque disputou 16 partidas oficiais e marcou dois gols. Durante a pré-temporada nos Estados Unidos, o brasileiro chegou a ser titular contra o Manchester City, e entrou no decorrer das partidas contra Real Madrid e Milan.