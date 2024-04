Vitória abre check-in para os sócios que vão ao Ba-Vi | A TARDE

Já está liberado o check-in para os sócios do Vitória confirmarem presença no Barradão neste domingo (21), quando o acontece o 5º clássico contra o Bahia na temporada. A partida é válida pela 3ª rodada do Brasileirão e começa às 16h.

Os ingressos podem ser comprados pelo aplicativo do clube ou pela internet, sendo que os associados têm exclusividade para adquirir os bilhetes até a quinta-feira (18), quando as vendas para toda a torcida começam. Há gratuidade para crianças de até 11 anos.

Cada plano de sócio tem uma data de check-in, sendo que associados do Sou Leão da Barra, Sou Colossal, Sou Tradição e Sou Sem Fronteiras saem na frente nesta segunda. Confira abaixo a programação do check-in:

Planos Sou Leão da Barra, Sou Colossal, Sou Tradição e Sou Sem Fronteiras - Check-in liberado a partir das 8h desta segunda;

Plano Sou Um Nome Na História - Check-in liberado a partir das 20h desta terça-feira;

Plano Sou Vermelho e Preto - Check-in liberado a partir das 10h desta quarta-feira.