MAIS UM!

Vitória acerta contratação de jovem promessa do Flamengo

Volante de 19 anos estava no time Sub-20 do Rubro-Negro carioca

Por Marcello Góis

01/08/2025 - 8:30 h | Atualizada em 01/08/2025 - 9:47
Luis Aucelio em ação durante jogo pelo Flamengo
Luis Aucelio em ação durante jogo pelo Flamengo -

O Vitória acertou a contratação do volante Luis Aucélio, oriundo do sub-20 B do Flamengo. A informação foi divulgada inicialmente pelo influenciador Flazoeiro e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE.

O jogador de 19 anos é mais uma aposta para reforçar as divisões de base do clube baiano, dentro da política de captação e desenvolvimento de talentos adotada pela atual gestão.

Recentemente, o clube fechou com o argentino Alejandro Almaraz, que veio do Nueva Chicago-ARG e também reforçará o elenco Sub-20 do Leão da Barra.

Quer mais oportunidades

Luis Aucélio vinha atuando regularmente na temporada da base rubro-negra carioca e agora inicia um novo ciclo em Salvador, com o objetivo de ganhar espaço no sistema de formação do Leão da Barra.

Mesmo com a saída do atleta, o Flamengo manteve um percentual dos direitos econômicos do jogador, de olho em uma possível valorização futura.

O movimento faz parte da reestruturação do elenco das categorias inferiores do clube carioca, que busca reduzir o número de atletas em alguns setores.

A chegada do volante à Toca do Leão integra o projeto do Vitória de fortalecer ainda mais suas categorias de base, que historicamente revelaram grandes nomes para o futebol brasileiro.

flamengo Luis Aucélio mercado da bola vitória volante

