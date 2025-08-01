Vitória acerta contratação de jovem promessa do Flamengo

Luis Aucelio em ação durante jogo pelo Flamengo - Foto: Divulgação / Flamengo

O Vitória acertou a contratação do volante Luis Aucélio, oriundo do sub-20 B do Flamengo. A informação foi divulgada inicialmente pelo influenciador Flazoeiro e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE.

O jogador de 19 anos é mais uma aposta para reforçar as divisões de base do clube baiano, dentro da política de captação e desenvolvimento de talentos adotada pela atual gestão.

Recentemente, o clube fechou com o argentino Alejandro Almaraz, que veio do Nueva Chicago-ARG e também reforçará o elenco Sub-20 do Leão da Barra.

Quer mais oportunidades

Luis Aucélio vinha atuando regularmente na temporada da base rubro-negra carioca e agora inicia um novo ciclo em Salvador, com o objetivo de ganhar espaço no sistema de formação do Leão da Barra.

Mesmo com a saída do atleta, o Flamengo manteve um percentual dos direitos econômicos do jogador, de olho em uma possível valorização futura.

O movimento faz parte da reestruturação do elenco das categorias inferiores do clube carioca, que busca reduzir o número de atletas em alguns setores.

A chegada do volante à Toca do Leão integra o projeto do Vitória de fortalecer ainda mais suas categorias de base, que historicamente revelaram grandes nomes para o futebol brasileiro.