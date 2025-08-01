MAIS UM!
Vitória acerta contratação de jovem promessa do Flamengo
Volante de 19 anos estava no time Sub-20 do Rubro-Negro carioca
Por Marcello Góis
O Vitória acertou a contratação do volante Luis Aucélio, oriundo do sub-20 B do Flamengo. A informação foi divulgada inicialmente pelo influenciador Flazoeiro e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE.
O jogador de 19 anos é mais uma aposta para reforçar as divisões de base do clube baiano, dentro da política de captação e desenvolvimento de talentos adotada pela atual gestão.
Recentemente, o clube fechou com o argentino Alejandro Almaraz, que veio do Nueva Chicago-ARG e também reforçará o elenco Sub-20 do Leão da Barra.
Quer mais oportunidades
Luis Aucélio vinha atuando regularmente na temporada da base rubro-negra carioca e agora inicia um novo ciclo em Salvador, com o objetivo de ganhar espaço no sistema de formação do Leão da Barra.
Mesmo com a saída do atleta, o Flamengo manteve um percentual dos direitos econômicos do jogador, de olho em uma possível valorização futura.
O movimento faz parte da reestruturação do elenco das categorias inferiores do clube carioca, que busca reduzir o número de atletas em alguns setores.
A chegada do volante à Toca do Leão integra o projeto do Vitória de fortalecer ainda mais suas categorias de base, que historicamente revelaram grandes nomes para o futebol brasileiro.
