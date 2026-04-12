Vitória! Brasil conquista bronze inédito no Mundial de Marcha Atlética

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Brasil conquistou uma medalha inédita no Mundial de Marcha Atlética - Foto: Mariana Sá | COB

O Brasil conquistou uma medalha inédita no Mundial de Marcha Atlética. Neste domingo, em Brasília, Viviane Lyra, Gabriela de Sousa e Mayara Luize Vicentainer garantiram o bronze na prova por equipes da maratona da modalidade, ficando atrás apenas de Equador e Itália.

O resultado veio a partir da soma das colocações individuais das atletas, que terminaram entre as 12 melhores da competição.

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Desempenho das brasileiras

A melhor colocação do Brasil foi de Viviane Lyra, que terminou a prova individual na quinta posição, com o tempo de 3h34min53s. Gabriela de Sousa ficou em 11º lugar, com 3h46min07s, enquanto Mayara Luize Vicentainer completou a prova na sequência, com 3h47min09s.

Na classificação por equipes, os resultados são somados, e vence o país com menor pontuação. O Brasil totalizou 28 pontos, garantindo o terceiro lugar no pódio.

Pódio e disputa internacional

A equipe do Equador ficou com o título, somando 12 pontos, enquanto a Itália conquistou a prata com 13. No individual, a equatoriana Paula Milena Torres venceu com o tempo de 3h24min37s, seguida pela italiana Sofia Fiorini e pela também equatoriana Nathaly Leon.

Medalha histórica para o país

Este é o primeiro pódio do Brasil em provas por equipes no Mundial de marcha atlética. Até então, as medalhas haviam sido conquistadas apenas em disputas individuais.

Erica Sena já havia sido prata em 2015 e bronze em 2019 nos 20 km, prova que passou por reformulação e deu lugar à meia-maratona nesta temporada.

As disputas continuam com a prova da meia-maratona de marcha atlética, considerada olímpica, que conta com a participação de Caio Bonfim, campeão mundial e vice-campeão olímpico.

O atleta também soma quatro medalhas em Mundiais de atletismo e foi prata nos 20 km nas Olimpíadas de Paris, reforçando o bom momento do país na modalidade.