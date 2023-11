Vitória busca renovação com Zeca, Camutanga, Rodrigo Andrade e Osvaldo | A TARDE

Após conquistar o Campeonato Brasileiro da Série B, o Vitória já começa a pensar na temporada 2024. Além dos jogadores que possuem contrato com o clube, a diretoria pensa na renovação do vínculo de alguns atletas que participaram da campanha desta temporada.

Em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, o presidente do Leão da Barra, Fábio Mota, falou da intenção de renovar o contrato com o lateral-direito Zeca, o zagueiro Camutanga, o lateral-esquerdo Edson Lucas, o volante Rodrigo Andrade e o atacante Osvaldo.

Entre os titulares, o goleiro Lucas Arcanjo, o zagueiro Wagner Leonardo, o volante Dudu, os atacantes Yuri Castilho, Matheus Gonçalves, Matheuzinho e Léo Gamalho.

O mandatário do Rubro-Negro também confirmou que a equipe vai contar com dois patrocinadores grandes que estarão estampando as camisas a partir de janeiro de 2024.