Vitória e Cruzeiro estão pronto para duelo no Barradão; veja times

Meia volta à equipe rubro-negra - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Vitória e Cruzeiro já estão escalados para a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta segunda-feira, 19, no Barradão. Com o retorno de Matheusinho, o Rubro-Negro está completo para enfrentar a equipe mineira.

Leia mais:

Janderson desfalca o Vitória contra o Cruzeiro; saiba motivo



Sendo assim, o time baiano vai a campo com Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Rylles e Filipe Machado; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Já o Cabuloso, do técnico Fernando Seabra, está escalado com: Cássio; João Marcelo, Villalba, Marlon e Ramiro; Romero, Lucas Silva e M. Henrique; Barreal, Arthur e Kaio Jorge.

🦊📝O time está escalado para o jogo contra o Vitória!

VAMOS PRA VENCER, CABULOSO!#VITxCRU #SouCruzeiroTradição pic.twitter.com/alQtCw9Fzi — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) August 19, 2024

O Leão da Barra busca sair novamente, da zona de rebaixamento do Brasileirão diante dos mineiros. Atualmente o Rubro-Negro está na 17ª colocação, com 21 pontos. Já a Raposa, quer se consolidar no pelotão da frente, já que neste momento ocupa a 7ª posição, com 36 pontos.