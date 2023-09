Vitória encara Avaí em busca dos três pontos para voltar à liderança

O Vitória encara o Avaí neste domingo, 17, pela 28° rodada da Série B, no Estádio Manoel Barradas, às 18h (horário de Brasília) buscando se recuperar e voltar à liderança da competição. Para isso, a equipe rubro-negra vai precisar quebrar dois tabus, porém conta com o apoio incondicional do seu torcedor para voltar para o primeiro lugar da competição.

Para os torcedores voltarem a "seguir o líder", o Vitória não pode perder para o Avaí, atual 16° colocado, porteiro da zona do rebaixamento, com 30 pontos, que consegue superar o Sport, que tem 50 pontos com 14 vitórias contra 49 com 15 triunfos do time baiano. Entretanto, a missão não será fácil, sabendo que, a equipe rubro negra está a três jogos sem conseguir vencer na Série B, já o Avaí, somou uma vitória, um empate e uma derrota.

Nos últimos 11 anos, Vitória e Avaí se enfrentaram oito vezes, com cinco empates e três vitórias da equipe catarinense, ao todo, o rubro negro sofreu nove gols e fez somente 5. Um ataque que não condiz com o atual momento que a equipe vive na série B, com 36 gols marcados em 27 jogos, segundo melhor setor ofensivo, atrás somente do Sport, com 40.

Para quebrar o tabu e voltar à liderança do campeonato, o Vitória conta com a volta do volante Matheus Trindade, que na última partida cumpriu suspensão. Entretanto, ainda sofre com os desfalques de Felipe Vieira, Zeca e Giovanni Augusto por lesão, além das ausências de Iury Castilho e Dudu, que estão suspensos.

Para alcançar os três pontos, a equipe rubro negra contará com o reforço da torcida, protagonista da boa temporada que o clube vem fazendo. No Barradão, o Leão da Barra venceu 10 dos 13 jogos disputados, conquistando 31 pontos, segundo melhor mandante da Série B, atrás somente do Sport, com 32 pontos e 10 triunfos, com um jogo a mais.

Com uma das maiores médias de público da Série B, os torcedores do Vitória prometem lotar o estádio mais uma vez. Na última quinta-feira, 14, o clube divulgou que mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para a partida que acontece neste domingo.

Ficha Técnica:

Data:17/09/2023

Horário: 18h

Local: Barradão, em Salvador

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP/FIFA)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes:Fabrini Bevilaqua Costa (SP/FIFA) e Evandro de Melo Lima (SP)

Vitória: Lucas Arcanjo; Railan, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Matheus Trindade, Rodrigo Andrade e Wellington Nem; Osvaldo, Zé Hugo e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

Avaí: Igor Bohn; Thales Oleques, Douglas, Roberto, Rafael Cortez; Wellington (Jean Cleber), Xavier, Rafael Gava; Natanael, William Pottker e Gabriel Poveda. Técnico: Eduardo Barroca.