Vitória foi a favor da torcida única no Ba-Vi, afirma promotora | A TARDE

Em muitas oportunidades, o presidente do Vitória, Fábio Mota, se manifestou publicamente favorável às duas torcidas nos estádios de futebol da Bahia. No entanto, segunda a promotora de Justiça, todos os envolvidos na realização do 'espetáculo' foram contra a situação.

De acordo com Thelma Leal, em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 19, apenas a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) não teria se manifestado sobre a decisão. Dessa forma, tanto representantes do Vitória, quanto do Bahia, teriam se posicionado a favor da torcida única.

"Temos registrado em uma ata de audiência. Todos os atores se manifestaram e está tudo registrado, através da advogado do Vitória, dos advogados do Bahia, dos representantes da Federação Bahiana, onde tudo está comprovado", declarou a promotora.

Uma comparação bastante feita pelo mandatário rubro-negro diz respeito ao Carnaval de Salvador, onde, segundo ele, as forças de segurança conseguem manter a ordem por sete dias de evento, mas não seriam capazes de assegurar nos dias em que ocorre o clássico.

Sobre a fala de Fábio Mota, a promotora Thelma Leal disse que: "precisa levar em consideração que o clássico Ba-Vi é movido pela paixão. É completamente diferente do Carnaval. Na partida de futebol, o torcedor está movido por pura emoção e pode exceder todos os limites. Não há incapacidade, há falta de interesse. A situação pode ser resolvida, mas o poder público não se moveu com relação a isso".