Vitória inicia venda de ingressos para jogo que vale a liderança

A torcida rubro-negra está bastante empolgada com a liderança na Série B e promete mais uma vez fazer do Barradão um verdadeiro caldeirão para empurrar o Vitória para mais um triunfo na competição. Desta vez, o Leão da Barra vai encarar o Ituano, na sexta-feira, 2, às 21h30, pela 10ª rodada da Segundona.

O time chega para o confronto com o objetivo de manter a liderança da competição. O Leão da Barra tem 19 pontos conquistados e busca ampliar a vantagem para o quinto colocado.

Com mais de 10 mil check-ins feitos pelos sócios torcedores, o Vitória iniciou nesta quarta-feira, 31, a venda de ingressos para o público geral. As entradas podem ser adquiridas no site do futebolcard e também em lojas ligadas ao clube nos principais shoppings de Salvador.

Além da liderança, o time baiano busca manter a liderança na média de público presente do santuário Rubro-Negro.

O Leão vem de um empate fora de casa contra o Avaí no último sábado, e viu a distância para os adversários diminuir. O treinador Léo Condé vai esperar o resultado dos jogadores: Lucas Arcanjo, Giovanni Augusto, Osvaldo e Zé Hugo para definir a equipe titular que vai enfrentar o Ituano.

Internet (venda liberada para não sócio)

wwwfutebolcard.com

Quarta e quinta-feira: 24 horas

Sexta-feira: até às 22h30

Shopping Capemi (Loja do Leão)

Quarta-feira: 12h às 18h

Quinta-feira: 10h às 18h

Shopping Paralela (Loja do Feirão), Shopping Salvador (Loja Oficial) e Salvador Norte Shopping (Loja Oficial) Quarta-feira: 12h às 21h

Quinta-feira: 10h às 21h

Bilheterias do Barradão

Sexta-feira:15h às 22h30

Preços

Arquibancada Inteira: R$80,00 | Meia: R$40,00 Cadeira Inteira: R$120,00 | Meia: 60,00 Sócio Vermelho e Preto Arquibancada: R$32,00 Cadeira R$48,00

Visitante Arquibancada Inteira: R$80,00 | Meia: R$40,00

Criança Acesso gratuito até 12 anos, desde que acompanhado pelos pais ou responsável e mediante comprovação de documento