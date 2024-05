Vitória pode enfrentar o Vasco sem dois pilares da defesa; entenda | A TARDE

Após perder pelo placar de 3 a 1 para o São Paulo, o Vitória já vira a chave para a próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time entra em campo no domingo, 12, para enfrentar o Vasco, às 11h, em São Januário.

Para a partida, o Vitória não poderá contar com o zagueiro Wagner Leonardo, que foi expulso aos cinco minutos do jogo diante dos paulistas. Também titular, Camutanga se lesionou contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, e também pode ficar fora.

Em entrevista coletiva, o técnico Léo Condé comentou sobre os desfalques. Ele afirmou que caso Camutanga não esteja recuperado para o jogo, a dupla de zaga do Vitória será composta por Bruno Uvini e Reinaldo, atletas que terminaram o jogo do último domingo, 5.

"Se a gente continuar sem o Camutanga, joga o Bruno e Reynaldo. Ainda temos o Zapata. A jogada de bola parada nossa é forte. A gente fica feliz. Ano passado o Wagner fez muitos gols, Camutanga. Os jogos são parelhos, equilibrados", disse o treinador.

Condé também falou sobre o desempenho de Willian Oliveira. Também criticado pela torcida, o atleta foi o autor do gol rubro-negro na partida. Para Condé, ele ficou sobrecarregado na marcação após a expulsão de Wagner Leonardo.

"Em relação ao Willian, não só pelo gol, teve uma boa performance hoje. Ficou sobrecarregado para marcar com o Dudu. O Willian fez papel bom de proteção. No Rio também. Ele fez um papel bom de iniciação de jogo também. É um jogador muito importante", avaliou.

