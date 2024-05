Volante sente desconforto muscular e não joga contra o Cruzeiro; saiba | A TARDE

Para o confronto contra o Cruzeiro, neste domingo, 28, o técnico Léo Condé terá mais um desfalque e precisará fazer mudanças no time titular. Isso porque, nesta sexta-feira, 26, o volante Rodrigo Andrade sentiu desconforto muscular e não está apto para jogar contra a equipe mineira, pela 4ª rodada do Brasileirão, no Mineirão, às 16h.

Para saber a gravidade da lesão, o atleta ainda passará por exames, mas a sua ausência no domingo é certa. O acontecimento é mais uma dor de cabeça ao clube rubro-negro, que já não conta com Dudu, Camutanga, Iury Castilho, Cáceres e Everaldo.

Desta forma, para o duelo, Léo Condé precisará procurar alternativas para substituir o camisa 8. Entre os prováveis, estão os nomes de Luan Santos, Caio Vinícius, Jean Mota e Daniel Jr para compor o meio-campo.

Além do confronto contra o Cabuloso, o Leão enfrenta o Botafogo na quinta-feira, 2, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de ida será no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 18h30.