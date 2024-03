Wilson Fittipaldi recebe homenagens durante velório em Interlagos | A TARDE

O ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi Jr. foi homenageado durante o velório que aconteceu neste sábado, 24, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Um dia após o anúncio oficial de sua morte.

Fittipaldi era considerado um dos e maiores nomes do automobilismo no Brasil, além de um dos pioneiros na categoria. Ele morreu aos 80 anos, vítima de complicações de uma parada cardíaca sofrida em dezembro do ano passado, na sexta-feira, 23.

O caixão com o corpo de Wilsinho, como era chamado carinhosamente, deu uma volta completa na pista em cima de um caminhão do Corpo de Bombeiros. Um carro da Fórmula 1, categoria na qual ele fez sucesso na década de 70, andou com uma coroa de flores e um capacete da escuderia brasileira Copersucar.

O irmão mais novo de Wilson, Emerson Fittipaldi, responsável pelos dois primeiros títulos do Brasil na categoria, em 1972 e 1974, também esteve presente.

O corpo de Wilson será sepultado neste domingo, 25, no Cemitério da Paz, em São Paulo, em cerimônia para familiares e amigos.