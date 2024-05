Xavi responde polêmica sobre pouca utilização de Vitor Roque | A TARDE

O técnico do Barcelona, Xavi, se manifestou sobre os poucos minutos que Vitor Roque recebeu desde que chegou ao clube espanhol. Segundo o treinador, o atleta está atrás na concorrência dentro do elenco, mesmo sendo levado de forma antecipada para se adaptar melhor.

"Há um debate que, para mim, não faz sentido. (Vitor Roque) é um jogador em formação. Tem jogadores que estão à frente dele e por isso joga menos, é como entendo. Passei a vida inteira com jogadores jovens", disse o técnico em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 15, antes da partida entre Almería e Barcelona, pela La Liga.

>> CBF pode adiar decisão sobre paralisação da Série A? Veja regulamento

Vitor Roque desembarcou em Barcelona no final de dezembro. Após mais de quatro meses de clube, disputou 13 jogos e marcou dois gols. A média de minutos em campo é inferior a 24.

"A intenção não era que Vitor viesse em dezembro e sim que ficasse lá (no Brasil) e seguisse crescendo. Foi aberta a opção com a lesão de Gavi. Para sua formação, acreditamos que era o melhor (trazer logo), e assim tínhamos a opção de incorporá-lo, para que visse como era o clube", disse Xavi.

Na semana passada, o empresário do atacante brasileiro, André Cury, criticou Xavi pela falta de oportunidade ao jovem do Barcelona. O agente disse em entrevista à Rádio Rac 1 que o treinador nem conversa com Vitor Roque.

O brasileiro ficou no banco na vitória do Barcelona por 2 a 0 diante da Real Sociedad. Questionado sobre o assunto, Xavi afirmou que ele estava machucado.

Com a possibilidade de deixar o Barcelona, Vitor Roque é alvo de interesse do Porto para a próxima temporada. A Inter de Milão também teria o desejo de contar com o jogador.

Publicações relacionadas