Xerifão na área! Reforço do Bahia, Cuesta desembarca em Salvador | A TARDE

Acertado com o Bahia para a temporada 2024, o zagueiro Victor Cuesta foi visto desembarcando neste domingo, 24, no Aeroporto Internacional de Salvador. O atleta estava ao lado de sua esposa.

O argentino, de 35 anos de idade, era sonho antigo do Tricolor de Aço, que mantinha negociações avançadas com o atleta e seus representantes. A confirmação da contratação do atleta foi feita pela equipe de reportagem do Portal A TARDE, na última quinta-feira, 18.

Na temporada passada, Cuesta defendeu o Botafogo. Ao todo, foram 91 partidas totais com a equipe carioca, com oito gols e três assistências.

O zagueiro chega para suprir a saída de Vítor Hugo, que nesta segunda-feira, 22, foi anunciado pelo Panathinaikos, da Grécia. Desta forma, Cuesta brigará pela titularidade na posição com Gabriel Xavier, Kanu, David Duarte e Marcos Vitor, que foram usados na temporada de 2023.