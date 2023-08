Zagallo apresenta melhoras no estado de saúde, aponta boletim

Um boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 21, aponta que o ex-jogador e treinador Zagallo, de 92 anos, apresentou melhoras no estado de saúde. Ele está internado no hospital Barra d'Or por causa de uma infecção urinária. Apesar disso, no momento não há previsão de alta médica.

Segundo os últimos boletins médicos, Zagallo respira sem a ajuda de aparelhos, está lúcido, mas segue sem previsão de alta. Ele está internado desde a última terça-feira, 15.

"O paciente Mário Jorge Lobo Zagallo segue internado no Hospital Barra D'Or, para tratamento de infecção urinária, com importantes evidências de melhora clínica e laboratorial. Ele está lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos, mas ainda sem previsão de alta hospitalar.", diz o boletim do hospital.

Há um ano, o "Velho Lobo" ficou internado durante quase duas semanas em uma unidade semi-intensiva do mesmo hospital carioca por causa de uma infecção respiratória.

Zagallo fez parte da seleção brasileira que conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962, ao lado de Pelé e Garrincha.

Ele foi treinador do Brasil no tricampeonato conquistado em 1970, auxiliar-técnico de Carlos Alberto Parreira no tetra em 1994 e técnico em 1998 quando a seleção perdeu a final para a França por 3 a 0.

As únicas outras duas pessoas a vencer a Copa do Mundo como jogador e treinador foram o alemão Franz Beckenbauer (1974 e 1990) e o francês Didier Deschamps (1998 e 2018).