Zagallo e Beckenbauer: Campeões do mundo como jogadores e treinadores | A TARDE

O futebol é um mundo repleto de histórias fascinantes e conquistas extraordinárias. Entre essas narrativas, destacam-se dois ícones inesquecíveis: Zagallo e Franz Beckenbauer. Ambos não apenas marcaram seus nomes na história do esporte como jogadores excepcionais, mas também alçaram voos notáveis como treinadores, conduzindo suas seleções à glória máxima no cenário mundial. Os dois faleceram em um período de apenas dois dias. O 'Velho Lobo' faleceu na última sexta-feira, 5, e o 'Kaiser' veio a óbito neste domingo, 7.

Mário Zagallo, o brasileiro conhecido por seu talento como ponta-esquerda, foi peça fundamental na conquista de duas Copas do Mundo como jogador. Sua trajetória vitoriosa iniciou-se em 1958, quando, aos 26 anos, ergueu o troféu com a seleção brasileira na Suécia. O craque não parou por aí, conquistando novamente o título em 1962, no Chile, tornando-se o primeiro bicampeão mundial como jogador.

A história de Franz Beckenbauer é igualmente notável. O "Kaiser", como era conhecido, foi um defensor extraordinário e capitão da seleção alemã. Sua grandeza como jogador foi coroada com o título da Copa do Mundo de 1974, quando a Alemanha conquistou o troféu em casa, sob sua liderança no campo.

No entanto, a verdadeira similaridade entre esses dois ícones transcende suas conquistas como jogadores. Ambos deixaram um legado ainda mais marcante ao se tornarem técnicos campeões do mundo com suas respectivas seleções.

Zagallo, em 1970, alcançou um feito notável ao liderar o Brasil rumo ao título na Copa do Mundo realizada no México. Sua habilidade em administrar talentos excepcionais como Pelé, Jairzinho, Tostão e Rivellino foi evidente, resultando em um futebol memorável e na consagração do Brasil como tricampeão mundial.

Beckenbauer, por sua vez, escreveu seu nome na história ao conquistar a Copa do Mundo de 1990 como técnico da seleção alemã. Sua abordagem tática e capacidade de motivar seus jogadores foram elementos cruciais para o sucesso da equipe, coroando uma carreira notável tanto dentro quanto fora dos gramados.

As semelhanças entre Zagallo e Beckenbauer vão além dos títulos como jogadores e treinadores. Ambos personificam a essência do futebol, não apenas pela maestria técnica e tática, mas também pelo comprometimento, liderança e paixão que dedicaram ao esporte que amam.

Em um mundo onde grandes nomes são reverenciados, Zagallo e Beckenbauer permanecem como ícones atemporais, unindo gerações e mostrando que a excelência no futebol não conhece fronteiras nem limites de tempo. Seus legados continuam a inspirar jogadores e fãs, evidenciando que a história do futebol é perpetuada por aqueles que deixam um impacto indelével, dentro e fora dos campos.