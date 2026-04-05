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Zagueiro de time da Série A some e pode ter até trocado de telefone

Zagueiro equatoriano viajou para país natal sem dar explicações

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

05/04/2026 - 20:04 h

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Sumiço de Arboleda coincide com momento de menor prestígio com técnico Roger Machado
Sumiço de Arboleda coincide com momento de menor prestígio com técnico Roger Machado -

O São Paulo vive um impasse extracampo com o zagueiro equatoriano, Robert Arboleda. O defensor não foi apresentado ao SuperCT da Barra Funda para o confronto contra o Cruzeiro, realizado no último sábado, 4, no Morumbis, e segue sem dar notícias à cúpula tricolor.


Até o fim da tarde deste domingo, 5, o atleta não havia respondido aos contatos feitos pelo clube. Arboleda embarcou em um voo para o Equador, país de origem, sem detalhar os motivos da viagem de última hora.

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O episódio gera desconforto interno, uma vez que o jogador já havia sido liberado em fevereiro para tratar de pendências pessoais.

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Apesar da ausência inesperada, o técnico Roger Machado não alterou o cronograma para a partida que terminou na goleada são-paulina.

Sem contar com Alan Franco, que segue em recuperação física, o treinador manteve a dupla de zaga composta por Rafael Tolói e Sabino. No intervalo do duelo, Sabino foi substituído por Doria, mantendo uma estrutura defensiva planejada.

Perda de tory

O sumiço de Arboleda coincide com o momento de menor prestígio técnico desde que chegou ao clube. Se em 2026, sob a batuta de Hernán Crespo, o equatoriano era peça fundamental — atuando em todos os minutos de oito partidas consecutivas —, com Roger Machado o cenário é oposto.

Nos últimos cinco jogos, Arboleda acumula menos de 50 minutos em campo, tendo entrado apenas nas retas finais contra Chapecoense e RB Bragantino, além de atuar em uma etapa do clássico contra o Palmeiras. A diretoria ainda não se pronunciou sobre possíveis avaliações disciplinares.

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Tags:

desconforto interno Robert Arboleda roger machado São Paulo fc

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