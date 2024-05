Zagueiro do Bayern diz que árbitro admitiu erro em impedimento | A TARDE

O zagueiro Matthijs de Ligt, do Bayern de Munique, afirmou que um dos árbitros assistentes o procurou após a partida contra o Real Madrid, nesta quarta-feira, 9, para se desculpar por um erro no final do jogo. O time alemão foi derrotado de virada pelo placar de 2 a 1, em jogo válido pela semifinal da Liga dos Campeões.

O lance polêmico aconteceu no último minuto dos acréscimos. Após desvio de Muller de cabeça, o árbitro parou o jogo marcando impedimento. De Ligt pegou a sobra e acertou o gol. Jogadores e comissão técnica do Bayern de Munique contestaram a decisão da arbitragem.

>> Referência técnica, Everton Ribeiro lidera fundamentos defensivos

O zagueiro afirmou que o procedimento não foi seguido de forma correta e que o lance era ajustado, por isso, não deveria ser interrompido.

"Nós temos regras no futebol. E a regra diz que, se não for um impedimento claro - e não era -, temos que seguir a jogada até o fim. Apitar no último minuto desse jeito… Eu acho que é um grande erro. Não sei se estava impedido ou não, mas tinha que checar. Se não checar, como vai saber?", questionou o defensor.

Matthijs de Ligt lembrou do segundo gol do Real Madrid, marcado por Joselu. Na ocasião, o árbitro anulou a jogada por suspeita de impedimento, que não foi confirmada pelo VAR.

"O segundo gol do Real Madrid, do Joselu, com passe do Rudiger, foi assim. Ele não estava impedido por pouco. Se o árbitro apitasse, a jogada teria parado também. Essa foi a diferença. E é uma vergonha", lembrou.

"O bandeirinha me procurou e disse: 'eu sinto muito, cometi um erro'. [...] No fim, não sou o tipo de pessoa que vai culpar o árbitro por uma derrota ou vitória. O Real Madrid mereceu vencer. Mas, o que é uma regra é uma regra", finalizou o zagueiro.

Publicações relacionadas