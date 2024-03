Zagueiro do Valencia sofre pior lesão do futebol e pode se aposentar | A TARDE

Zagueiro do Valencia, da Espanha, Mouctar Diakhaby pode deixar o futebol após sofrer uma grave lesão no joelho. Ele se machucou em uma disputa de bola no empate contra o Real Madrid, no último sábado, 2.

Diakhaby, de 27 anos, sofreu a pior lesão possível no mundo do futebol, um deslocamento no joelho direito. Ele rompeu os ligamentos cruzados anterior e posterior. O prazo inicial para que o defensor volte a treinar é entre nove meses e um ano.

Em entrevista ao Estadio Deportivo, o médico Juan José López Martínez explicou a gravidade da lesão. Ele entende que o guineense "corre sério risco" de precisar se aposentar.

"Primeiro, é preciso fazer com que o paciente consiga voltar a andar. Trata-se de uma lesão gravíssima e, por isso, corre sério risco de não poder voltar a jogar o futebol. Esta lesão danifica a cartilagem, que é uma estrutura que não se regenera", explicou.

Diakhaby se chocou com Tchouaméni na área do Valencia, em uma disputa de bola na reta final da partida. Na mesma hora, companheiros e jogadores do Real ficaram desesperados e rapidamente chamaram atendimento médico para o jogador.

"A batalha será longa, mas estou pronto para isso e farei todo o possível para voltar o mais rápido possível e ainda mais forte", publicou Diakhaby em suas redes sociais.