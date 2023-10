Zé Roberto comenta morte de Walewska: "Perdi uma filha"

O treinador da seleção brasileira de vôlei feminino, José Roberto Guimarães, compartilhou suas primeiras palavras sobre o falecimento da ex-jogadora, Walewska, que morreu na noite de quinta-feira, 21. Ambos colaboraram nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, e mantinham uma forte relação fora das quadras.

"Todo técnico, toda comissão gostaria de ter uma atleta como ela. Era excepcional. Madura, tranquila, mas com uma vontade incrível de fazer e realizar as coisas. A gente fica sem chão. A gente perde a noção de muita coisa. Eu perdi uma filha. Eu perdi uma filha. É muito duro. É um momento para nós muito difícil”, disse o treinador, em entrevista ao canal SporTV.

Walewska desempenhou um papel fundamental na geração mais bem-sucedida do vôlei brasileiro, e José Roberto Guimarães esteve presente ao longo da maior parte desse período.

A notícia da morte de Walewska surgiu enquanto a seleção se preparava para o confronto contra a Turquia. Naquele momento, ainda sem a confirmação oficial, Zé Roberto fez o possível para manter a concentração da equipe.

“É um momento muito difícil, muito complicado. Estávamos perto de ir para o vídeo quando chegou a notícia do que tinha acontecido. A gente não sabia ainda exatamente. Nós preferimos, naquele momento, de não falar absolutamente nada. Não era o momento adequado até a gente entender um pouco o que estava acontecendo”, falou Zé Roberto.

Zé Roberto expressa que guarda com carinho as lembranças dos anos compartilhados com Walewska. Para ele, a ex-jogadora foi um modelo tanto dentro quanto fora das quadras.

“Conhecendo a Walewska como nós a conhecíamos, ela foi um exemplo de dedicação, de comprometimento. De tudo de bom que uma jogadora, atleta, pessoa pode ter. Ela sempre se cuidou muito, ajudou o time”, completou o treinador da seleção, bastante emocionado.