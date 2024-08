Zenit comunica Palmeiras e futuro de Raphael Veiga é definido; confira

- Foto: (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A Sociedade Esportiva Palmeiras vive momento delicado dentro de campo, após empate de ontem com o Internacional, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. São três jogos sem vencer.

Em momento de turbulência, o meia Raphael Veiga reconheceu que o time pode melhorar e garantou que vai permanecer no clube, segundo informções de bastidores.

VEJA TAMBÉM:



>>>Sueco quebra recorde de brasileiro e conquista ouro no salto com vara

O jogador foi especulado pelo Zenit, da Rússia. No entanto, a presidente Leila não aceitou a recente proposta. No entanto, o fim da nefociação ainda estaria relacionado com Alexander Medvedev, presidente do time russo, que não teria uma boa relação com André Cury, que cuida da carreira do Raphael Veiga.

As informações foram reveladas pelo cmunicador Jorge Nicola, que conversou com pessoas ligadas ao Zenit.

Na quarta-feira (7), no Allianz Parque, o Alviverde enfrenta o Flamengo pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 e o Clube Paulista precisa buscar uma virada.