Concurso de mel, museu animal e mais: veja a programação da Fenagro

Fenagro terá atividades de cerca de 40 instituições entre federais e estaduais - Foto: Joilson César/Ag. A TARDE

Pela 34ª vez, a Fenagro pretende reunir diversas pessoas e movimentar milhares de reais no que é a maior feira de agropecuária do Norte/Nordeste. Entre os dias 29 de novembro a 7 de dezembro, o Parque de Exposições vai abraçar uma série de atividades de cerca de 40 instituições entre federais e estaduais para todos os públicos e gostos.

Repetindo a tradição da Fenagro, a feira vai trazer pela quinta vez consecutiva, o Museu de Anatomia Veterinária Itinerante (MAVI). No espaço, promovido pela Sociedade Baiana de Medicina, são expostos modelos anatômicos de animais exóticos e silvestres, em diferentes estados de conservação, doados após o óbitos a ao menos três universidades baianas: a Universidade Federal da Bahia (UFBA), Unifacs e Unime, para estudo universitário.

O governo do estado da Bahia e a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) vão movimentar o Pavilhão do Governo com programações voltadas à agricultura, ao meio ambiente, de segurança pública, consumidor, saúde e muito mais. Entre as atividades está a visitação sensorial dos Biomas da Bahia, promovida pela Secretaria do Meio Ambiente e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos na Bahia (Inema).

Já a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) ofertará minicursos e seminários sobre sanidade animal e vegetal, enquanto a Bahia Pesca apresentará projetos de apoio a pescadores, marisqueiras e aquicultores, levando ao público tanques com tilápias e camarões. A Adab e a Bahia Pesca são órgãos vinculados a Seagri.

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e o Inema convidarão o público para uma imersão sensorial na Mata Atlântica, com experiências que recriam o ecossistema e destacam seus serviços ambientais. O espaço também abordará o combate às queimadas, com o programa Bahia Sem Fogo, e oferecerá uma experiência em realidade virtual sobre os impactos do fogo na natureza. Em sintonia com essa proposta, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) apresentará iniciativas de bioeconomia e inovação sustentável.

A Cerb levará um dessalinizador com bebedouro, que transforma água salobra em potável em tempo real, além de maquetes interativas e experiências em realidade virtual sobre o funcionamento de barragens. Já a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) mostrará soluções tecnológicas e acessíveis voltadas à agricultura familiar.

Educação na Fenagro

Também serão atividades em destaques, a pista do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran), com a Pista Orientadora, que simula situações reais de trânsito e estimula crianças, jovens e adultos a vivenciarem, de forma lúdica, os desafios da mobilidade urbana, o concurso da qualidade do Mel, realizado pelo Centro Tecnológico Agropecuário do Estado da Bahia (Cetab) e Balcão de atendimento ao consumidor (Procon).

As visitas de estudantes de redes de ensino públicas e particulares também continuará sendo legado na feira de agropecuária. A expectativa é de que a Fenagro receba, ao menos, 200 a 300 alunos de escolas do ensino médio a universitários por turno. Essa etapa será realizada através de uma visita guiada por monitores preparados.

No estande da Embrapa, o público conhecerá novas variedades de frutas, bioinsumos, cultura de tecidos e técnicas de controle biológico. Outro destaque é a Cozinha Show, onde chefs e cozinheiros convidados transformam ingredientes da agricultura familiar em pratos típicos e inovadores, preparados ao vivo diante do público. A Ceplac apresentará o ciclo do cacau ao chocolate, com degustações e demonstrações do sistema cabruca, que alia produtividade à preservação ambiental.

Mais que uma vitrine gastronômica, o espaço celebra o trabalho dos produtores rurais e revela a potência dos alimentos locais, entre aromas, histórias e receitas que traduzem a identidade da Bahia.

Cidadania, inclusão e serviços sociais

A Sesab oferecerá vacinação, enquanto a Hemoba realizará cadastros de doadores de medula óssea. O público poderá ainda buscar orientações no Procon e participar das atividades de segurança alimentar promovidas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades).

A Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) realizará uma feira de artesanato e produtos da agricultura familiar, valorizando o empreendedorismo feminino. A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) levará peças e hortaliças produzidas por internos em projetos de ressocialização, e a Sudesb divulgará seus programas esportivos. Já a Fundação Pedro Calmon (FPC) promoverá o projeto “Leve e Leia”, incentivando o hábito da leitura.

A Polícia Civil exibirá cães adestrados e fará atividades de conscientização; a Polícia Militar, por meio da Companhia de Policiamento Ambiental, apresentará equipamentos e práticas de preservação; e o Corpo de Bombeiros demonstrará técnicas de salvamento e primeiros socorros.



Confira a programação do Pavilhão do Governo da Bahia e de instituições estaduais e federais

Concurso da qualidade do Mel e análise laboratorial de produtos agropecuários (Seagri)

Pista do Detran e ações de educação no trânsito (Detran)

Visitação sensorial dos Biomas da Bahia (Sema/Inema)

Vacinação (Sesab)

Feira da Agricultura Familiar (CAR/SDR)

Unidade Tanque demonstrativa (Bahia Pesca)

Feira do empreendedorismo feminino (SPM)

Cadastro de medula óssea (Hemoba)

Balcão de atendimento ao consumidor (Procon)

Demonstração e exposição de equipamentos (Bombeiros/ Polícia Militar da Bahia e Polícia Civil)

Exposição de produtos oriundo dos detentos (SEAP)

Exposição e demonstração de produtos desenvolvidos pela unidade da Embrapa (Embrapa)

Exposição das Cadeias produtivas do Chocolate, Sisal, Leite, Grãos, Carne, Floresta, Citrus, Pesca, Mel e Aves

Museu da Anatomia Animal - Sociedade Baiana de Medicina

Visitação de escolas/Universidades Públicas e Particulares

Cozinha Show

De acordo com o secretário da Seagri, Pablo Barrozo, o evento tem como propósito valorizar o trabalho de quem vive da terra, fomentar negócios e difundir conhecimento.

“Ao trazer para a capital um pouco das riquezas do campo e da agricultura, a feira aproxima o público urbano do mundo rural e reforça o papel do agro na economia e na cultura baiana. A Fenagro mostra o que a Bahia tem de mais forte no campo: um setor produtivo em crescimento, com inovação e sustentabilidade caminhando juntas”, destaca Barrozo.

A meta é ultrapassar marcas

Este ano, a feira contará com 600 expositores de 12 estados, reforçando seu caráter nacional, e mais de 3 mil animais em exposição, entre bovinos, equinos, caprinos e ovinos.

O Pavilhão do Governo reunirá mais de 40 órgãos estaduais e federais, oferecendo serviços, capacitação e atendimento ao público. A programação técnica inclui ainda cursos, palestras e painéis voltados para os setores da agricultura, pesca e pecuária.

Ingressos da Fenagro 2025

Ingressos:

Visitação à feira (das 10h às 19h)



- R$ 10 (meia-entrada)

Quinta-feira (4/12) e sexta-feira (5/12)



- Doação de 1kg de alimento não perecível

Segunda (02/12), terça (03/12) e quarta (04/12)



- R$ 20 (meia-entrada)

Sábados (Dias 29/11 e 6/12) e domingos (30/11 e 7/12)



Importante: quem acessar o Parque de Exposições até o horário de funcionamento da Feira (19h) terá acesso ao shows sem custos. Após esse horário, o acesso será mediante o valor da bilheteria do show, sendo os valores da Arena (R$ 20 meia-entrada) e Camarote (R$ 100 a R$ 200).



Camarote Open Bar:

Espaço exclusivo para assistir aos shows nos dias 6 e 7 de dezembro, com serviço open bar (água, refrigerante e cerveja).

Valores:

Meia – R$ 100

Entrada Solidária – R$ 130

Inteira – R$ 200



Gratuidade:

Crianças até 12 anos e idosos acima de 60 anos (mediante documento original com foto)



Vendas:

Online: Ticketmaker

Lojas físicas: Ingressos Bahia (Shopping Barra) e Pida (Shoppings Salvador, Piedade, Salvador Norte e Paralela)



Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.