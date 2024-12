Confira o mapa oficial da Fenagro 2024

Montagem do palco de shows - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A apenas dois dias para a realização da maior feira de agropecuária do Norte/Nordeste e a quinta maior feira de agropecuária do Brasil, a Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia) já está com espaço para diversas programações, que variam entre exposições, leilões, atividades esportivas, ações envolvendo o setor agropecuário durante além de atrações musicais, que estão confirmadas entre o dia 29 de novembro a 8 de dezembro

Confira o mapa