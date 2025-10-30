Fenagro 2025 promete superar recordes e movimentar mais de R$ 120 milhões

Feira acontece entre 29 de novembro e 7 de dezembro - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Apresentada pelo Governo do Estado e realizada pelo Grupo A TARDE, On Line Entretenimento e Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), a Fenagro 2025 chega com a promessa de superar os números da edição passada, reafirmando seu papel como o maior evento do agronegócio do Norte e Nordeste.

A feira acontece entre 29 de novembro e 7 de dezembro, no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador, na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), e deverá atrair mais de 150 mil visitantes e movimentar intensamente a economia e o turismo da capital baiana.

Para este ano, a expectativa é de uma movimentação financeira superior a R$ 120 milhões em transações diretas, entre vendas de máquinas, animais, insumos e contratos de parceria. Mais de 3 mil animais estarão em exposição, entre bovinos, equinos, caprinos e ovinos, número que supera a edição anterior.



Após a retomada em 2024, a Fenagro volta ainda mais robusta e diversificada, oferecendo uma programação voltada para públicos de todas as idades, que une o campo e a cidade em torno da valorização da agropecuária baiana e brasileira.

“A Fenagro se consolida como um espaço completo: gera negócios, promove conhecimento, valoriza a cultura e fortalece o agro baiano como um setor plural, moderno e essencial para o desenvolvimento do estado, com tecnologia e sustentabilidade”, destaca o secretário da Agricultura da Bahia, Pablo Barrozo.

Oportunidades para os produtores

O evento reunirá o melhor da produção agrícola e pecuária da Bahia e do Brasil, fomentando negócios, parcerias e desenvolvimento em toda a cadeia produtiva. Pequenos, médios e grandes produtores terão acesso a oportunidades de investimento e visibilidade, além de uma ampla agenda de leilões, exposições de animais, competições, atrações infantis, gastronomia e turismo rural.

No setor de máquinas e equipamentos agrícolas, os visitantes poderão negociar diretamente com fabricantes e revendedores, com condições especiais de pagamento e acesso às mais recentes tecnologias do campo.

Somente os leilões devem ultrapassar R$ 8 milhões em negócios, impulsionando o melhoramento genético e o fortalecimento das cadeias produtivas. Cerca de 600 expositores de 12 estados já estão confirmados, reforçando o caráter nacional da Fenagro.

Programação diversificada

Com uma programação que combina negócios, lazer e cultura, a Fenagro 2025 oferece experiências educativas para todas as idades. O público poderá conhecer de perto os animais, entender o funcionamento da produção agrícola e participar de atividades interativas que aproximam o meio urbano do rural.

A feira também celebra a cultura e as tradições do interior baiano, com apresentações musicais diárias, culinária típica e produtos artesanais. Ao mesmo tempo, serve de palco para a inovação e a sustentabilidade, apresentando novas tecnologias e soluções para o futuro do agro.

Calendário agro

A Fenagro 2025 também marcará o início do calendário de feiras e exposições agropecuárias de 2026 na Bahia, com a presença de importantes eventos do setor apresentando seus produtos, inovações e tendências. Outro momento de destaque será a comemoração dos 130 anos da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri), com homenagens a servidores, parceiros e ex-secretários, reconhecendo a contribuição histórica da pasta para o crescimento e modernização do agronegócio baiano.

No Pavilhão do Governo, mais de 40 órgãos estaduais e federais estarão presentes oferecendo serviços, capacitação e atendimento ao público. A programação técnica incluirá ainda cursos, palestras e painéis voltados para os setores da agricultura, pesca e pecuária.