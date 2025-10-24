Fenagro 2025 terá lazer para a família com ingressos a partir de R$10

Feira promete uma programação diversificada que une agronegócio, cultura e lazer para toda a família - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Apresentada pelo Governo do Estado e realizada pelo Grupo A TARDE, On Line Entretenimento e Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), a Fenagro 2025 chega à sua 34ª edição consolidada como o maior evento agropecuário do Nordeste. Sob o tema “O mundo agro se encontra aqui”, a feira acontece de 29 de novembro a 7 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, e promete uma programação diversificada que une agronegócio, cultura e lazer para toda a família.

O evento reúne criadores, produtores e empreendedores de todo o país, movimentando a economia baiana e fortalecendo o setor agropecuário com troca de conhecimento e oportunidades de negócios.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os ingressos custam a partir de R$ 10, com a opção de entrada solidária de segunda a quarta-feira, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. A iniciativa reforça o caráter social da feira, que estimula o desenvolvimento do campo e o apoio a comunidades em situação de vulnerabilidade.

Presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão destaca o caráter multifatorial da Fenagro. “A Fenagro representa muito mais do que uma feira, é o encontro da força produtiva da Bahia com sua cultura, suas famílias e seu futuro. Para o Grupo A TARDE, realizar e apoiar um evento dessa magnitude é reafirmar nosso compromisso histórico com o desenvolvimento do estado, com o agronegócio e com o homem do campo."

O secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), Pablo Barrozo, ressalta que o evento "transforma a Bahia em um polo de conhecimento, oportunidades e vitrine tecnológica para o Brasil e o mundo".

| Foto: Ag. A TARDE

"O Governo do Estado tem investido fortemente no setor, por meio de políticas públicas e programas como o Plano ABC+ Bahia, que incentiva práticas sustentáveis, tecnologias modernas de irrigação e aumento da produtividade, promovendo um agro mais competitivo e sustentável. Esse conjunto de fatores — base produtiva sólida, apoio institucional e espaços de promoção como a Fenagro — explica por que a Bahia se tornou protagonista no agronegócio brasileiro", afirma o secretário.

Programação para toda a família

| Foto: Joilson Cesar | Ag. A TARDE

Com atrações que valorizam o campo e a tradição baiana, a Fenagro 2025 promete entretenimento para toda a família, com uma série de atrações que unem tradição, inovação e diversão. Estão confirmadas exposições de animais, shows musicais, feira de adoção, tirolesa, arvorismo, Fenagrinho, com atividades voltadas ao público infantil, e gastronomia popular.

O evento contará ainda com espaços dedicados à agricultura familiar, feira e exposição de produtos do interior e artesanato, casa do Papai Noel, além de provas com animais e leilões que movimentam o setor agropecuário baiano e atraem visitantes de todo o país.

Coordenador-geral da Fenagro, Eduardo Dute conta que a ideia, neste ano, é promover um crescimento exponencial, consolidando o evento não só como um gerador de inovação e tecnologia agropecuária, mas de entretenimento.

“Teremos um foco estratégico na experiência do público, onde almejamos superar o número de visitantes da edição anterior, através da criação de um ambiente que integre com excelência a vitrine de animais de elite e os avanços do setor com uma robusta área de lazer familiar, incluindo novos equipamentos de diversão e entretenimento de alto nível, garantindo que a Fenagro seja, simultaneamente, o principal centro de negócios do agronegócio baiano e uma atração imperdível para famílias de todas as idades”, explica.

| Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

E dentro desta vasta programação, sem dúvidas, os shows da feira são um dos momentos mais aguardados pelo público. Pagana Carvalho, CEO da On Line Entretenimento, empresa responsável pelas atrações, promete uma dobradinha com a grade diversa, aliando nomes do estado e nacionais, tudo isso, conectado à proposta agro.

“Realizar a programação musical da Fenagro é uma grande honra para a On Line Entretenimento. Entendemos que o agronegócio é força e tradição, mas também é cultura, lazer e celebração. Por isso, nossa proposta é oferecer uma grade de shows que valorize os artistas baianos e nacionais, criando um espaço onde o campo se encontra com a alegria e o ritmo do povo. Levar entretenimento de qualidade a esse público é, para nós, parte desse mesmo movimento”, declara.

Importante vitrine de negócios

| Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Entre os empresários, criadores e expositores de animais agropecuários, a expectativa para o evento não poderia ser maior. Almir Lins, diretor da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia (Accoba), diz que embora o evento ainda não tenha começado, a preparação para estar lá segue a todo vapor.

“Quero crescer ainda mais, colocar mais animais, fazer mais leilões, estamos convidando criadores de outros estados, este é o momento de divulgar para os criadores e ao público. A importância da Fenagro para o setor é muito grande, porque nesse é ali que os criadores e expositores mostram o trabalho feito pelo ano inteiro ou durante anos”, afirma.

Para ele, um dos maiores atrativos da feira é o espaço do Parque de Exposições. “Poucas capitais do Brasil tem um equipamento como este,com boa localização, estrutura grande, que atende aos criadores. Queremos fazer uma exposição de nível nacional, não só estadual”, diz.

| Foto: SMVBA/Divulgação

“A Fenagro é o reflexo da força da agricultura familiar, da força dos 417 municípios e da força do agro que movimenta a Bahia e impulsiona o Brasil. É um espaço de negócios, de inovação e também de convivência, que acolhe desde as crianças até os produtores, com atrações culturais e uma programação que valoriza o que a Bahia tem de melhor”, finaliza João de Mello Leitão.

Para Beto Bacelar, diretor técnico da Associação Baiana de Criadores de Cavalo Campolina (ABCCC), a Fenagro já alcançou o status de internacional e se tornou ainda mais importante no pós-pandemia, quando muitos profissionais da área passaram por dificuldades.

| Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

“Tenho uma expectativa grande de reeditar as grandes edições da Fenagro. Alguns criadores perderam o ritmo no pós-pandemia e a Fenagro, sendo uma feira de caráter internacional, será o palco maior das raças que criamos. É um relevante evento de negócios, que reúne também acadêmicos da área e a sociedade de modo geral”, destaca.

Mais informações sobre a programação e compra de ingressos podem ser encontradas no site oficial fenagrobahia.com.br e no perfil @fenagro_oficial no Instagram, além do Portal e Jornal A TARDE.