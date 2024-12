Museu de Anatomia chega na Fenagro com curiosidades do mundo animal

MAVI está expondo modelos anatômicos de animais exóticos e silvestres, em diferentes estados de conservação - Foto: José Simões/Ag. A Tarde

Foi dada a largada para a 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), que acontece no Parque de Exposições de Salvador, até o próximo domingo,8. Neste sábado, se iniciaram as exposições, feiras, leilões, campeonatos, entre outras atividades. Presente pela quarta vez no evento agropecuário, o Museu de Anatomia Veterinária Itinerante (MAVI) está expondo modelos anatômicos de animais exóticos e silvestres, em diferentes estados de conservação.



Ao Grupo A Tarde, a professora de Anatomia Veterinária da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Érica Augusta da Silva, também uma das organizadoras do museu, falou sobre a exposição.

“Nossa exposição tem o objetivo de trazer uma conscientização através da anatomia, sobre posse responsável, preservação ambiental, e também sobre os animais que fazem parte da nossa fauna, e a importância também da conservação ambiental, dessa saúde ambiental. Então a gente traz modelos anatômicos, veterinários e humanos, com uma anatomia comparada humano e animal, para mostrar nossas semelhanças, particularidades, e diferenças”, contou.

A exposição, que conta com uma parceria entre três universidades baianas, UFBA, Unifacs e Unime, traz animais que vieram a óbito, foram doados para estudo universitário.

“Reunimos três universidades, que é a Escola de Medicina Veterinária da UFBA, a Unime e a Unifacs. Esses animais são vieram a óbitos em centros de conservação, foram doados para que a gente fizesse taxidermia e pudesse expor. Temos esqueletos e modelos anatômicos”, explicou a professora.



Galera ‘cola’ junto

João Froes, mestre de obras, é deficiente visual e conta que costuma visitar a Fenagro em todos anos. Conhecendo os animais do Museu de Anatomia Animal, João explicou que a picada de uma cobra motivou sua perda de visão em 2021.

Apesar disso, ele não carrega rancor do réptil e ressalta que é importante saber mais sobre esses animais, com o intuito de evitar acidentes. “A gente tem que, cada dia, buscar o conhecimento de toda a natureza. Tanto dos animais da proteção, como os animais peçonhentos. E precisa ter um respeito maior em defesa dos animais”, destaca.

Ele trouxe sua amiga Lilian Costa ao evento pela primeira vez. Dona de casa, Lilian é baiana mas mora no Rio de Janeiro há 20 anos e disse tem um carinho especial pelos animais. “Eu gosto mais da parte dos animais. Eu morei sete anos no interior, então assim, a gente tem aproximação com os bichos, né? E quando a gente conhece o ser humano, mas a gente ama mais os bichos, a verdade é essa, né não?”, brinca.

Por sua vez, a carioca decidiu trazer os pequenos Ryan e Maisa, de 10 e 11 anos. O garotinho ficou impressionado com os animais empalhados e disse que o seu favorito foi o macaco prego, enquanto a pequena gostou bastante da jaguatirica.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.