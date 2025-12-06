Menu
FENAGRO
CÃES-HERÓIS

Operação fofura: cadela bombeira vira atração na Fenagro

Juntos, eles são responsáveis por fazer buscas de vítimas em situações onde o resgate humano fica difícil

Carla Melo

Por Carla Melo

06/12/2025 - 10:00 h | Atualizada em 06/12/2025 - 16:50
Holly deu um show de simpatia na Fenagro
Holly tem apenas 6 anos de idade, mas já é cheia de personalidade. A cadela faz parte de uma equipe super especial e importante no Corpo de Bombeiros da Bahia, composta por oito cães. Juntos, eles são responsáveis por fazer buscas de vítimas em situações onde o resgate humano começa a ficar difícil.

Na Fenagro, Holly está em uma estande do Pavilhão do Governo, junto com equipes do Corpo de Bombeiros. A criançada ama. Além de aprenderem o que a cadela é responsável nas operações, ainda podem dar carinho nela em troca de uma lambida ou um chamego de volta.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ela e mais outros cães são treinados para situações como essas, e começam a serem adestrados desde filhotes. O canil do Corpo de Bombeiros, localizado no Iguatemi, possui diferentes raças de cães, uma delas é o labrador.

O tenente Romualdo explica que este tipo de cão costuma ser mais fácil de aprender, devido a sua baixa agressividade e a sua inteligência emocional mais aflorada.

“Quando falamos de faro, a gente pensa num cão que não tenha agressividade, mas que tenha grande disposição para aprender, para farejar e tudo mais. Então, na atividade de bombeiro militar, normalmente a gente usa o labrador. Os pastores alemães e belgas são cães excelentes, a gente tem, inclusive, no nosso plantel, mas são cães mais difíceis de de laborar no dia a dia”, explica ele.

Como os cães são adestrados?

O treinamento dos cães acontece de forma dinâmica e bem descontraída. O tenente explica que o adestramento inicia quando ainda são filhotes, e de uma forma que eles trabalhem achando que estão brincando.

“Isso precisa ser lúdico porque o cão não sabe diferenciar o que é obrigação e o que é brincadeira. O meu cão ele trabalha como se ele tivesse brincando, a gente constrói esse treinamento desde os primeiros dias de vida, de uma forma tão lúdica, tão divertida para o animal, que ele entende como uma brincadeira, mas ele entende como uma brincadeira que ele precisa levar a sério”, inicia ele.

Tenente do Corpo de Bombeiros Romualdo | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

“E como é que a gente vai ensinar esse animal a fazer isso? Levando a diversão para esse ambiente. Desde filhotinho eles vão brincar no meio do mato, eles vão brincar na brita, eles vão brincar na construção. Sentindo os diferentes aspectos e saber que na operação, sentirão também”, continuou ele.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

x