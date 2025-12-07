Qual é o melhor mel da Bahia? Concurso revela campeões de 2025

O segredo do mel campeão? Produtores revelam tradição e tecnologia - Foto: Divulgação | Seagri

Transformar excelência técnica em diferencial competitivo. Esse foi o objetivo do 5º Concurso de Qualidade do Mel, realizado durante a Fenagro 2025, que avaliou a produção de 40 produtores baianos e premiou os méis de maior qualidade do estado. A iniciativa foi promovida pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), em parceria com o Centro Tecnológico Agropecuário da Bahia (CETAB).

Para o secretário da Agricultura da Bahia, Pablo Barrozo, o concurso ultrapassa a ideia de mera competição entre os participantes. “A Bahia é reconhecida pela grande produção de mel de excelência, e as análises comprovam isso. Esse trabalho é fundamental para agregar valor ao produto e fortalecer a cadeia apícola do estado”, afirmou.

Os 40 participantes, entre agricultores familiares e cooperativas, submeteram seus produtos a avaliações rigorosas. Foram analisados fatores físico-químicos (como umidade e açúcares), características sensoriais (cor, aroma e sabor) e pureza/origem botânica, por meio de análises laboratoriais que garantem a excelência e valorizam o mel produzido no estado.

“O objetivo é avaliar tecnicamente a qualidade do mel e premiar os melhores exemplares”, explicou Paulo Mesquita, coordenador-geral do CETAB.

Vencedores do concurso

Na categoria Apis, destinada ao mel produzido por abelhas com ferrão, os premiados foram:

1º lugar: Apiário Favo de Ouro (Feira de Santana);

2º lugar: Associação de Apicultores da Microrregião de Guanambi;

3º lugar: Cooperativa Agropecuária de Apicultores do Médio São Francisco (Ibotirama).

Já na categoria Melipona, referente ao mel produzido por abelhas-sem-ferrão, Barra do Choça dominou o pódio:

1º lugar: Escola Emiliano Zapata;

2º lugar: Adriana Ribeiro Santos;

3º lugar: Magno Nunes da Silva.

Qualidade que se confirma e se repete

Os resultados mostram que consistência e tradição seguem impulsionando a excelência do mel baiano. O Apiário Favo de Ouro, de Feira de Santana, conquistou o primeiro lugar na categoria Apis, mantendo uma trajetória de 80 anos iniciada por José Magalhães Martins.

Maria Julieta Risse, bióloga e responsável pelo empreendimento, celebrou a vitória destacando o legado familiar. “Nosso diferencial está na qualidade e na tradição. Ganhar é consequência do trabalho dedicado que fazemos”, afirmou.

A repetição de bons resultados também volta a destacar o município de Guanambi. Eduardo Oliveira, representante da marca Mel Flor do Sertão, da Associação de Apicultores da Região de Guanambi, comemorou o segundo prêmio consecutivo na Fenagro.

“É uma alegria enorme participar novamente e ver nosso trabalho valorizado. Esse prêmio mostra que o mel da nossa terra tem sabor e excelência que merecem destaque em grandes feiras como a Fenagro”, disse.

A credibilidade do concurso é reforçada pela estrutura do CETAB, credenciado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). De acordo com o coordenador Paulo Mesquita, o centro oferece suporte técnico-científico para agricultores, associações e cooperativas, com oito laboratórios especializados responsáveis por análises de solo, água e produtos de origem vegetal e animal.

Fenagro 2025

