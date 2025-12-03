Visita de estudantes de Lauro movimenta espaços do A TARDE Educação - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Os estudantes da rede municipal de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, tiveram uma experiência marcada por descobertas, aprendizados e muita diversão durante a visita nos espaços do Programa A TARDE Educação - instalados na Casa A TARDE - na 34ª edição da Fenagro, no Parque de Exposições de Salvador.

A pedagoga Maria de Fátima Silva, professora de Geografia e História da Escola Municipal Senhora Valentina Silvina Santos, destacou o impacto positivo da atividade.

“É um momento muito descontraído. As crianças estão aprendendo muito sobre agropecuária e agronegócio. Os estudantes estão aprendendo também sobre os animais e eles estão se divertindo bastante”.

Ela também celebrou a passagem pelos ambientes do A TARDE Educação. “Essa iniciativa está ótima. Eu acho que deve permanecer sempre e todas as escolas também poderão vir”.

Pela primeira vez, a estudante Gabrielly Vitória Moraes, 11 anos, do 5º ano da mesma unidade escolar, teve a oportunidade de conhecer a Fenagro. A experiência, segundo ela, foi inesquecível.

“Eu espero voltar mais vezes aqui. Eu adorei os cavalos e os bois. Adorei a Casa do Papai Noel. Todos foram muito simpáticos com a gente. Eu super adorei, super quero voltar”, contou empolgada.

A Fenagro também abriu as portas para vivências inéditas entre os familiares. Dilma Carvalho, que mora há 40 anos na região, visitou a feira pela primeira vez acompanhando o sobrinho, Miguel Souza, 10 anos, do Centro Educacional Professor Emerson Palmeira.

“Estou achando ótimo, muito bom para eles [estudantes] aprenderem mais ainda. Eu acho que para eles também é uma diversão, aprendizado e uma alegria participar. É muito bom fazer parte desse momento muito especial. E obrigada a vocês, pela atenção, pelo carinho, que eu estou vendo que é muito grande e importante”.

Para Mariana Capinã, coordenadora pedagógica do centro educacional, o passeio ultrapassa o entretenimento, tornando-se uma verdadeira extensão da sala de aula.

“É um momento maravilhoso, porque eles estão unindo o passeio com a aprendizagem. Então, tudo que eles estão vivendo aqui, criou uma memória afetiva. São experiências que eles não esquecem jamais. Tem uma parte do museu da UFBA, onde eles puderam ter a oportunidade de ver o sistema digestivo, que é o conteúdo escolar. Foi muito bacana. Estamos muito felizes pela oportunidade”.

Espaço A TARDE Educação

Visita de estudantes de Lauro movimenta espaços do A TARDE Educação | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Instalado na Casa A TARDE, o A TARDE Educação oferece uma série de atividades voltadas para estudantes, famílias e visitantes, com foco em cultura, sustentabilidade e práticas pedagógicas. Entre as atrações estão:

Espaço Multicultural, com exposições e experiências artísticas;

Sala Gamer, com jogos educativos e interativos;

Espaço Semearte, dedicado à educação ambiental e oficinas práticas;

Agência Expressa, onde o público produz um jornalzinho e vivencia o universo da educomunicação.

Durante toda a semana, o A TARDE Educação seguirá oferecendo oficinas, experiências práticas e mediações pedagógicas para alunos das redes pública e privada. As atividades são gratuitas, abertas ao público e contam com equipe especializada para orientar visitantes de todas as idades.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.