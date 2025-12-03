Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > FENAGRO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REGIÃO METROPOLITANA

Visita de estudantes de Lauro movimenta espaços do A TARDE Educação

Crianças vivem descobertas e ampliam conhecimentos em agropecuária, ciência e comunicação

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

03/12/2025 - 18:24 h
Visita de estudantes de Lauro movimenta espaços do A TARDE Educação
Visita de estudantes de Lauro movimenta espaços do A TARDE Educação -

Os estudantes da rede municipal de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, tiveram uma experiência marcada por descobertas, aprendizados e muita diversão durante a visita nos espaços do Programa A TARDE Educação - instalados na Casa A TARDE - na 34ª edição da Fenagro, no Parque de Exposições de Salvador.

Leia Também:

Essa pequena mosca pode mudar um problema que afeta frutas do seu dia a dia
Feira das Feiras da Fenagro 2025 une agricultura familiar e turismo
Detran-BA reforça educação viária e celebra avanços da CNH na Escola

A pedagoga Maria de Fátima Silva, professora de Geografia e História da Escola Municipal Senhora Valentina Silvina Santos, destacou o impacto positivo da atividade.

Tudo sobre Fenagro em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“É um momento muito descontraído. As crianças estão aprendendo muito sobre agropecuária e agronegócio. Os estudantes estão aprendendo também sobre os animais e eles estão se divertindo bastante”.

Ela também celebrou a passagem pelos ambientes do A TARDE Educação. “Essa iniciativa está ótima. Eu acho que deve permanecer sempre e todas as escolas também poderão vir”.

Pela primeira vez, a estudante Gabrielly Vitória Moraes, 11 anos, do 5º ano da mesma unidade escolar, teve a oportunidade de conhecer a Fenagro. A experiência, segundo ela, foi inesquecível.

“Eu espero voltar mais vezes aqui. Eu adorei os cavalos e os bois. Adorei a Casa do Papai Noel. Todos foram muito simpáticos com a gente. Eu super adorei, super quero voltar”, contou empolgada.

A Fenagro também abriu as portas para vivências inéditas entre os familiares. Dilma Carvalho, que mora há 40 anos na região, visitou a feira pela primeira vez acompanhando o sobrinho, Miguel Souza, 10 anos, do Centro Educacional Professor Emerson Palmeira.

“Estou achando ótimo, muito bom para eles [estudantes] aprenderem mais ainda. Eu acho que para eles também é uma diversão, aprendizado e uma alegria participar. É muito bom fazer parte desse momento muito especial. E obrigada a vocês, pela atenção, pelo carinho, que eu estou vendo que é muito grande e importante”.

Para Mariana Capinã, coordenadora pedagógica do centro educacional, o passeio ultrapassa o entretenimento, tornando-se uma verdadeira extensão da sala de aula.

“É um momento maravilhoso, porque eles estão unindo o passeio com a aprendizagem. Então, tudo que eles estão vivendo aqui, criou uma memória afetiva. São experiências que eles não esquecem jamais. Tem uma parte do museu da UFBA, onde eles puderam ter a oportunidade de ver o sistema digestivo, que é o conteúdo escolar. Foi muito bacana. Estamos muito felizes pela oportunidade”.

Espaço A TARDE Educação

Visita de estudantes de Lauro movimenta espaços do A TARDE Educação
Visita de estudantes de Lauro movimenta espaços do A TARDE Educação | Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Instalado na Casa A TARDE, o A TARDE Educação oferece uma série de atividades voltadas para estudantes, famílias e visitantes, com foco em cultura, sustentabilidade e práticas pedagógicas. Entre as atrações estão:

  • Espaço Multicultural, com exposições e experiências artísticas;
  • Sala Gamer, com jogos educativos e interativos;
  • Espaço Semearte, dedicado à educação ambiental e oficinas práticas;
  • Agência Expressa, onde o público produz um jornalzinho e vivencia o universo da educomunicação.

Durante toda a semana, o A TARDE Educação seguirá oferecendo oficinas, experiências práticas e mediações pedagógicas para alunos das redes pública e privada. As atividades são gratuitas, abertas ao público e contam com equipe especializada para orientar visitantes de todas as idades.

Fenagro 2025

A Fenagro 2025 é apresentada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Agricultura, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), com a realização do Grupo A TARDE e produção da On Line Entretenimento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

34ª edição da Fenagro Casa A TARDE estudantes Lauro de Freitas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Visita de estudantes de Lauro movimenta espaços do A TARDE Educação
Play

Julgamento de Mangalarga; entenda o formato e critérios usados

Visita de estudantes de Lauro movimenta espaços do A TARDE Educação
Play

Fenagro 2024: Davidson Magalhães destaca potencial da pesca na Bahia

Visita de estudantes de Lauro movimenta espaços do A TARDE Educação
Play

Alunos da rede estadual aproveitam 'caroninha' na Fenagro; Veja video

Visita de estudantes de Lauro movimenta espaços do A TARDE Educação
Play

Fofura! Criança sobe ao palco e dança arrocha na Fenagro

x