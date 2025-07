Bar de Salvador entra para TOP de melhores do mundo

Premiação é baseada em uma análise global que reúne mais de duas mil fontes - Foto: Divulgação | Lucas Silva

Salvador voltou a brilhar no cenário internacional da coquetelaria. O Purgatório Bar, localizado no bairro do Rio Vermelho, foi eleito pelo segundo ano consecutivo um dos 500 melhores bares do mundo, segundo o prestigiado ranking Top 500 Bars, divulgado neste mês.

Em 2025, o bar baiano ocupa a 476ª posição, mantendo-se como o único representante das regiões Norte e Nordeste do Brasil na lista.

A premiação é baseada em uma análise global que reúne mais de duas mil fontes online, incluindo especialistas, jornalistas e influenciadores de diversos países. Publicado em mais de 20 idiomas, o ranking reforça a legitimidade do reconhecimento internacional.

“Estar entre os 500 melhores do mundo pelo segundo ano seguido é uma conquista imensa, especialmente para um bar fora dos grandes centros. É um sinal claro de que Salvador entrou, de vez, na rota global da coquetelaria”, celebra Jonatan Albuquerque, bartender, sócio e Diretor Criativo do Purgatório.

“O prêmio é também reflexo do nosso esforço em inovação, pesquisa e experiência sensorial, que agora ganham ainda mais força com o Purga Lab”, destaca.

Uma das grandes apostas do Purgatório é o recém-lançado Purga Lab, espaço exclusivo voltado à pesquisa e desenvolvimento de técnicas avançadas de coquetelaria. O laboratório é dividido em quatro ambientes e conta com equipamentos sofisticados e de uso permanente apenas no Purgatório, entre os bares do Norte e Nordeste.