De R$ 25 a R$ 104: 7 lugares para encomendar o caruru de São Cosme e Damião

Em Salvador, a tradição de São Cosme e Damião ganha vida em setembro com o caruru, prato indispensável nas celebrações. Seja para oferecer nas festas ou simplesmente saborear o prato em família, muitas pessoas buscam os melhores lugares para comprar o prato tradicional.

Pensando nisso, reunimos sugestões de onde você pode encontrar esse quitute na capital baiana por delivery, desde opções caseiras até restaurantes que mantêm viva essa iguaria da culinária afro-brasileira. Confira nossas dicas e garanta o seu caruru para essa data especial.

DONA GEILZA



Opção de delivery para as pessoas que querem saborear uma quentinha com frango ou peixe. Os acompanhamentos são: arroz, feijão fradinho, caruru, vatapá e farofa de dendê. Delivery próprio.

▪️ Onde: exclusivo por delivery

▪️ Funcionamento: apenas as sextas

▪️ Contato: (71) 99906-5420 ou (71) 99997-5420

▪️ Valores: valor único R$25,00

SAÚDE NA PANELA

Além do caruru tradicional, oferece versões diferenciadas dos acompanhamentos como vatapá de inhame, acarajé assado (feito com grão de bico) e abará (feito com feijão verde). Pratos individuais ou composição.



▪️ Onde: delivery, take away e restaurante (Pituba)

▪️ Funcionamento: segunda a sábado, 8h30 às 14h30 (delivery)

▪️ Contato: (71) 98794-8769 | @saudenapanela

▪️ Valores: KG - R$ 103,90

SEXTA BAIANA



Cozinha especializada em comida baiana. Além do caruru e os acompanhamentos, a proteína varia entre peixe (arraia ou corvina), camarão, xinxim de frango ou moqueca de marisco.

▪️ Onde: exclusivo por delivery

▪️ Funcionamento: apenas as sextas

▪️ Contato: (71) 98632-4147 | @sexta.baiana

▪️ Valores: R$ 24,00 a R$ 32,00

DRA. CARURU



Oferece opções de pratos congelados, não trabalham com quentinhas. Contém 500g do produto escolhido pelo cliente, como: caruru, vatapá, feijão fradinho, xinxim de frango, moqueca de arraia ou camarão. Servem entre 3 a 4 pessoas e são comprados individualmente.

▪️ Onde: exclusivo por delivery

▪️ Funcionamento: segunda a sexta, 08h às 17h

▪️ Contato: (71) 99974-2606 | @dra.caruru

▪️ Valores: R$ 50,00 a R$ 95,00

RAMMA COZINHA NATURAL (opções veganas)



Diversas opções de comida vegana são oferecidas, entre elas, a iguaria do caruru vegano, sem componentes derivados de animais.



▪️ Onde: delivery e restaurante (Barra)

▪️ Funcionamento: todos os dias, 11h às 15h (delivery)

▪️ Contato: (71) 99666-7357 | @rammacozinhanatural

▪️ Valores: R$ 40,90 a R$ 65,00

DENDÊLIRANDO



São servidos marmitas de 700ml e 1kg, 'baiana separada' para 1 ou 2 pessoas, divididas em potes de 250g e 140g. Os acompanhamentos são caruru, vatapá, fradinho, farofa e arroz. As proteínas são moqueca de peixe ou arraia e xinxim de frango.

▪️ Onde: exclusivo por delivery

▪️ Funcionamento: sexta, 09h às 14h20, e domingo, 10h às 14h30

▪️ Contato: (71) 99324-6582 | @dendelirando

▪️ Valores: R$ 28,00 a R$ 104,00

DELÍCIAS DA MARY

Oferece opções de quentinhas ou comercial no restaurante. Entre os pratos, o caruru é um dos acompanhamentos das proteínas xinxim de frango ou moqueca ou siri catado ou fato.



▪️ Onde: exclusivo por delivery

▪️ Funcionamento: quinta a domingo

▪️ Contato: (71) 98862-3214 | @deliciasdamaryy

▪️ Valores: R$ 25,00 a R$ 65,00