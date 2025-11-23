Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECEITA

Esse doce de chocolate crocante e saboroso promete virar hit do Natal

Doce é uma opção criativa para surpreender nas festas de fim de ano

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/11/2025 - 11:59 h
Doce é uma opção criativa para surpreender nas festas de fim de ano
Doce é uma opção criativa para surpreender nas festas de fim de ano -

Com ingredientes acessíveis e uma técnica descomplicada, a pinha de chocolate surge como uma opção criativa para surpreender nas festas de fim de ano. O preparo, baseado em uma montagem delicada em camadas, garante textura, crocância e um visual que remete imediatamente ao clima natalino.

Versátil, a sobremesa funciona tanto como destaque de uma mesa posta temática quanto como item charmoso para compor caixinhas gourmet. A apresentação caprichada encanta à primeira vista, enquanto o sabor conquista no primeiro pedaço.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Como preparar:

Ingredientes

  • 1 lata de leite condensado
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 20 g de cacau em pó
  • Morangos inteiros
  • Sucrilhos ou amêndoas laminadas
  • Chocolate meio amargo derretido (para banhar)

Modo de preparo

1. Misture leite condensado, creme de leite e cacau em fogo baixo até desgrudar do fundo. Deixe esfriar completamente.

2. Envolva cada morango com o brigadeiro frio, moldando no formato de uma coxinha.

3. Adicione sucrilhos ou amêndoas laminadas um a um, de baixo para cima, inclinando levemente para formar o visual de pinha.

4. Mergulhe no chocolate meio amargo derretido e retire o excesso com leves batidinhas.

5. Coloque sobre papel manteiga até firmar. Depois, sirva, presenteie ou use como decoração natalina.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gastronomia natal receitas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Doce é uma opção criativa para surpreender nas festas de fim de ano
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Doce é uma opção criativa para surpreender nas festas de fim de ano
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Doce é uma opção criativa para surpreender nas festas de fim de ano
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Doce é uma opção criativa para surpreender nas festas de fim de ano
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x