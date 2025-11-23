RECEITA
Esse doce de chocolate crocante e saboroso promete virar hit do Natal
Doce é uma opção criativa para surpreender nas festas de fim de ano
Por Edvaldo Sales
Com ingredientes acessíveis e uma técnica descomplicada, a pinha de chocolate surge como uma opção criativa para surpreender nas festas de fim de ano. O preparo, baseado em uma montagem delicada em camadas, garante textura, crocância e um visual que remete imediatamente ao clima natalino.
Versátil, a sobremesa funciona tanto como destaque de uma mesa posta temática quanto como item charmoso para compor caixinhas gourmet. A apresentação caprichada encanta à primeira vista, enquanto o sabor conquista no primeiro pedaço.
Como preparar:
Ingredientes
- 1 lata de leite condensado
- 1 caixinha de creme de leite
- 20 g de cacau em pó
- Morangos inteiros
- Sucrilhos ou amêndoas laminadas
- Chocolate meio amargo derretido (para banhar)
Modo de preparo
1. Misture leite condensado, creme de leite e cacau em fogo baixo até desgrudar do fundo. Deixe esfriar completamente.
2. Envolva cada morango com o brigadeiro frio, moldando no formato de uma coxinha.
3. Adicione sucrilhos ou amêndoas laminadas um a um, de baixo para cima, inclinando levemente para formar o visual de pinha.
4. Mergulhe no chocolate meio amargo derretido e retire o excesso com leves batidinhas.
5. Coloque sobre papel manteiga até firmar. Depois, sirva, presenteie ou use como decoração natalina.
