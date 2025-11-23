Esse doce de chocolate crocante e saboroso promete virar hit do Natal

Doce é uma opção criativa para surpreender nas festas de fim de ano - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com ingredientes acessíveis e uma técnica descomplicada, a pinha de chocolate surge como uma opção criativa para surpreender nas festas de fim de ano. O preparo, baseado em uma montagem delicada em camadas, garante textura, crocância e um visual que remete imediatamente ao clima natalino.

Versátil, a sobremesa funciona tanto como destaque de uma mesa posta temática quanto como item charmoso para compor caixinhas gourmet. A apresentação caprichada encanta à primeira vista, enquanto o sabor conquista no primeiro pedaço.

Como preparar:

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

20 g de cacau em pó

Morangos inteiros

Sucrilhos ou amêndoas laminadas

Chocolate meio amargo derretido (para banhar)

Modo de preparo

1. Misture leite condensado, creme de leite e cacau em fogo baixo até desgrudar do fundo. Deixe esfriar completamente.

2. Envolva cada morango com o brigadeiro frio, moldando no formato de uma coxinha.

3. Adicione sucrilhos ou amêndoas laminadas um a um, de baixo para cima, inclinando levemente para formar o visual de pinha.

4. Mergulhe no chocolate meio amargo derretido e retire o excesso com leves batidinhas.

5. Coloque sobre papel manteiga até firmar. Depois, sirva, presenteie ou use como decoração natalina.