Fácil e fofinho: aprenda o bolo de limão que fica pronto em 3 min

Bolo de xícara mais fofinho do mundo? Esse aqui fica pronto em 3 min - Foto: Imagem gerada por IA

Nos dias de chuva que têm marcado Salvador, nada combina mais com o clima frio do que um bolo quente saindo na hora. Melhor ainda quando ele fica fofinho, saboroso e fica pronto em apenas 3 minutos. Essa é a receita perfeita para quem quer conforto sem complicação.

Além de ser prática, ela usa ingredientes simples, daqueles que quase sempre temos em casa. A combinação do limão com a calda cremosa cria um sabor fresco que contrasta com o clima fechado lá fora: um carinho rápido e delicioso para seu café da tarde.

Seja para acompanhar um filme, enfrentar a chuva ou simplesmente se mimar, esse bolo de limão de micro-ondas é a companhia ideal. Em poucos minutos, você transforma a cozinha em aconchego. Prepare-se para se surpreender com a fofura e o sabor!

Bolo fofinho de limão em 3 minutos

Ingredientes (1 porção)

Bolo

4 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo

3 colheres (sopa) rasas de açúcar

1 colher (sopa) de óleo

2 colheres (sopa) de leite

2 colheres (sopa) de suco de limão

1 ovo

1 colher (café) rasa de fermento

Calda

1/4 da lata ou caixa de leite condensado

Suco de metade de um limão

Modo de preparo (3 minutos)

Em uma xícara de 300 ml (ou maior), misture todos os ingredientes do bolo até formar uma massa homogênea.

Leve a xícara ao micro-ondas por 3 minutos.

Para a calda, misture o leite condensado com o suco de metade de um limão.

Mexa até obter um creme firme e cubra o bolo ainda quente.