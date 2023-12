Avião da FAB espera liberação de brasileiros em Gaza para sair do Rio | A TARDE

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que vai repatriar 102 brasileiros e parentes de brasileiros da segunda lista do Itamaraty, que estão em Gaza, só vai decolar após as pessoas da lista chegarem no Egito.



A equipe responsável por conduzir a saída da aeronave do Rio de Janeiro em direção ao Cairo, capital do Egito, espera que os brasileiros deixem Rafah, região de Gaza que fica na fronteira com o país africano.

Depois do trajeto por terra entre Gaza e Egito, o avião irá sair do Rio. Após deixar Gaza, as pessoas da lista do Itamaraty deverão se deslocar até o Cairo, de onde o avião da FAB retorna para o Brasil.