Ministério da Saúde envia ajuda humanitária ao Egito | A TARDE

O Ministério da Saúde vai enviar dois kits de ajuda humanitária para o Egito. Cada kit tem medicamentos e insumos suficientes para atender a 1.500 pessoas, por até 30 dias. Os dois kits poderão atender até 3.000 pessoas, por um mês.

Os kits que serão encaminhados ao Egito pesam aproximadamente 250 kg e podem ser compostos por 48 itens – entre medicamentos e insumos – como anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, além de luvas e seringas. Eles são preparados para atender a populações em situação de emergência em saúde pública.



Os kits serão enviados neste sábado para o Egito, em um vôo que partirá do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Os kits foram trazidos nesta sexta, 13, do depósito do Ministério da Saúde, em Guarulhos, para o Rio de Janeiro.



O pedido de ajuda humanitária ao Egito foi recebido ontem, sexta, pela Assessoria Especial de Assuntos Internacionais (AISA) do Ministério da Saúde. Para que os kits fossem enviados em uma única remessa, deveriam estar no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, neste sábado, 14.



Para responder à demanda dentro do curto prazo disponível, de apenas 24 horas, a equipe do Programa de Vigilância em Saúde dos Riscos Associados aos Desastres – Vigidesastres - recorreu ao Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF) e Departamento de Logística (DLOG), que, juntos, providenciaram a remessa dos dois kits de ajuda humanitária.