Míssil que atingiu a Polônia pode ter sido disparado pela Ucrânia

O míssil que atingiu a Polônia e matou duas pessoas pode ter sido disparado pela Ucrânia em uma tentativa de contra-atacar as ofensivas Russas à capital Kiev e às cidades de Kharviv e Liviv nesta terça-feira, 15.

Segundo informações da Associated Press, avaliações preliminares do governo dos Estados Unidos indicam que o míssil teria sido desviado pela defesa antiaérea da ucraniana com a intenção de interceptar mísseis russos. Horas antes, o presidente americano Joe Biden já havia dito à impressa que seria improvável que o míssil tivesse partido da Rússia.

"Existe uma informação preliminar que contesta isso. Eu não quero afirmar antes da investigação ser concluída, mas pela trajetória do míssil, é pouco provável que ele tenha sido disparado da Rússia", afirmou Biden.

O assessor presidencial da Ucrânia, Mykhailo Podolyak, rebateu o comentário do líder americano e afirmou que "não há necessidade de procurar desculpas e adiar decisões importantes".

"Apenas a Rússia é responsável pela guerra na Ucrânia e pelos massivos ataques com mísseis. Apenas a Rússia está por trás dos riscos crescentes para os países fronteiriços."

A ministra belga Ludivine Dedonder declarou que não há nenhum indício de ataque deliberado contra alvos poloneses, mas ressaltou que o episódio deve ser alvo de "profunda investigação".

"Na atual etapa, segundo as informações disponíveis, seriam destroços de mísseis russos e mísseis antiaéreos ucranianos que atingiram o território polonês", disse.

A menos de um mês para o inverno, o principal alvo russo foi a infraestrutura elétrica ucraniana. Segundo as autoridades do país, metade da população ficou no escuro sem aquecimento.